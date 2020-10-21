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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Какую цену на нефть заложили в бюджете Казахстана на 2021-2023 годы

Просмотров:176 Опубликовано: Сегодня, 11:18
Какую цену на нефть заложили в бюджете Казахстана на 2021-2023 годы
Фото ©REUTERS
Министр национальной экономики Руслан Даленов рассказал о прогнозных параметрах, которые использовали для формирования бюджета Казахстана на 2021-2023 годы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Реальный рост ВВП на уровне 2,8 процента в 2021 году, 3,7 процента в 2022 году и 4,6 процента в 2023 году. Инфляция 4-6 процентов в 2021-2022 годах и 4-5 процентов в 2023 году. Объем добычи нефти на уровне 86 миллионов тонн в 2021 году, 89,6 миллиона тонн в 2022 году и 100,8 миллиона тонн в 2023 году. Цена на нефть заложена в 35 долларов за баррель в 2021-2023 годах с учетом консервативного подхода", - сказал Даленов на заседании Мажилиса.

Также, по его словам, прогнозируемые доходы республиканского бюджета без учета трансфертов составят в 2021 году 6 926 миллиардов тенге, в 2022 году - 8 566 миллиардов тенге, в 2023 году - 9 217 миллиардов тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:57
Я наших планов люблю громадье,
размаха шаги саженьи. (Маяковский)
Мечтать не вредно.
 
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Маrаt (Посетители) Сегодня, 11:38
Нужно... нет НЕОБХОДИМО сокращать добычу, закрывать месторождения и сокращать постепенно кадры. Иначе так и будем отсталой страной, молящейся исключительно на цены на нефть и ничего не производящей бензоколонкой!

Зарплаты в сфере производства электроэнергии, пром. производства, в сфере обработки и переработки должны быть ВЫШЕ, чем у нефтяников. А видим мы тенденцию совсем на оборот.

Купленный в есеново диплом, полное отсутствие мозга и развития, пару родственников в бухгалтерии нефтяной компании - всё это гарантирует трудоустройство с неплохой зарплатой в 350-400 тыс в месяц за работу "не бей лежачего". Это не справедливо, не честно и тянет только вниз!
 
 

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