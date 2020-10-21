Какую цену на нефть заложили в бюджете Казахстана на 2021-2023 годы

Министр национальной экономики Руслан Даленов рассказал о прогнозных параметрах, которые использовали для формирования бюджета Казахстана на 2021-2023 годы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Реальный рост ВВП на уровне 2,8 процента в 2021 году, 3,7 процента в 2022 году и 4,6 процента в 2023 году. Инфляция 4-6 процентов в 2021-2022 годах и 4-5 процентов в 2023 году. Объем добычи нефти на уровне 86 миллионов тонн в 2021 году, 89,6 миллиона тонн в 2022 году и 100,8 миллиона тонн в 2023 году. Цена на нефть заложена в 35 долларов за баррель в 2021-2023 годах с учетом консервативного подхода", - сказал Даленов на заседании Мажилиса.
Также, по его словам, прогнозируемые доходы республиканского бюджета без учета трансфертов составят в 2021 году 6 926 миллиардов тенге, в 2022 году - 8 566 миллиардов тенге, в 2023 году - 9 217 миллиардов тенге.
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