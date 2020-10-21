Министров спросили о госдолге Казахстана

Министры экономического блока рассказали на заседании Мажилиса о государственном долге Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщила депутат Мажилиса Дания Еспаева, в соотвествии с прогнозом социально-экономического развития рост госдолга прогнозируется к 2021 году до 30,3 процента, к 2022 году - до 30,5 процента к ВВП. Ожидается, что в 2025 году долг правительства увеличится относительно 2019 года в два раза и составит 25 триллионов 692 миллиарда тенге. По оценке правительства, государственный долг уже в текущем году составит 29,2 процента к ВВП.



Он отметила, что сумма госдолга увеличивается, соответственно, растет нагрузка на республиканский бюджет, так как увеличиваются расходы на обслуживание долга. Расходы на обслуживание долга и погашение правительственного долга возрастут с 12,9 процента в 2019 году до 23 процентов в 2022-2023 годах.



"Депутаты неоднократно поднимали вопрос госдолга. Однако, как мы видим, опять нарушены все лимиты. Какие меры вы собираетесь принять для изменения данной ситуации?" - обратилась депутат.



Министр национальной экономики Руслан Даленов подтвердил, что в 2020 году расходы на обслуживание и погашение госдолга могут составить 12 процентов, а в 2023 году возрасти до 23 процентов.



"Работа проводится по трем направлениям для контроля расходов на обслуживание госдолга. Первое - сокращение бюджетного дефицита. С 2021 года планируется сокращение дефицита до 3,4 процента к ВВП, в 2023 году - уже 2,1 процента к ВВП", - сказал Даленов.



Он добавил, что планируется приоритет финансирования дефицита придавать к тенговому финансированию, что позволит снизить валютный риск, связанный с ростом обслуживания госдолга.



"В Послании Главы государства было поручено разработать показатель. Это позволит оценивать устойчивость госфинансов, в том числе долговую устойчивость. В-третьих, это ограничение бюджетных расходов. Предполагается внедрить оценку качества заявляемых расходов на этапе планирования. Поправки в законодательство подготовлены. Указанные меры позволят сдержать рост расходов на обслуживание долга и погашение долга", - ответил министр.



Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что государственный долг находится на безопасном уровне.



"Мы это ежедневно мониторим. Понятно, что сейчас ситуация ухудшилась и дефицит немного увеличился. В 2022-2023 годах в проекте республиканского бюджета у нас сокращается до 2,1 процента в 2023 году. Мы еще сопоставляем наш долг с другими странами, аналогичными по рейтингу. К примеру, в Турции показатель госдолга к ВВП составляет 40 процентов, в Мексике - 55 процентов, в Индонезии - 37 процентов. Тем не менее мы к каждому проекту будем подходить", - сказал Жамаубев.



Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин прервал выступление главы Минфина.



"Вы африканские страны еще возьмите… Вы по сути отвечайте, как будем формировать защиту государственного долга и что с ним будет в соответствии с проектом трехлетнего бюджета?" - спросил Нигматулин.



"Мы прежде всего будем заимствовать в национальной валюте, чтобы валютные риски не выстреливали. Также будем постоянно анализировать структуру долга. По госгарантиям будем тщательно отбирать проекты. Как вы знаете, каждый год лимит гарантированного государственного долга устанавливается в республиканском бюджете..." - ответил Жамаубаев.



"В общем, у министра финансов нет ответа. Алихан Асханович, помогайте коллеге", - обратился Нигматулин к первому заместителю премьер-министра Алихану Смаилову.



"Как было сказано, государственный долг находится на безопасном уровне. Тот лимит, который установлен - 27 процентов - это наш внутренний лимит, который мы сами для себя в рамках концепции установили. Международные организации устанавливают лимит 50 процентов от ВВП. Причин в настоящее время в связи с кризисными явлениями, которые происходят во многих странах, сейчас этот лимит пересматривается в сторону повышения в странах ЕС. Показатель находится на постоянном мониторинге", - сказал Смаилов.