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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Министров спросили о госдолге Казахстана

Просмотров:391 Опубликовано: Сегодня, 11:55
Министров спросили о госдолге Казахстана
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министры экономического блока рассказали на заседании Мажилиса о государственном долге Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщила депутат Мажилиса Дания Еспаева, в соотвествии с прогнозом социально-экономического развития рост госдолга прогнозируется к 2021 году до 30,3 процента, к 2022 году - до 30,5 процента к ВВП. Ожидается, что в 2025 году долг правительства увеличится относительно 2019 года в два раза и составит 25 триллионов 692 миллиарда тенге. По оценке правительства, государственный долг уже в текущем году составит 29,2 процента к ВВП.

Он отметила, что сумма госдолга увеличивается, соответственно, растет нагрузка на республиканский бюджет, так как увеличиваются расходы на обслуживание долга. Расходы на обслуживание долга и погашение правительственного долга возрастут с 12,9 процента в 2019 году до 23 процентов в 2022-2023 годах.

"Депутаты неоднократно поднимали вопрос госдолга. Однако, как мы видим, опять нарушены все лимиты. Какие меры вы собираетесь принять для изменения данной ситуации?" - обратилась депутат.

Министр национальной экономики Руслан Даленов подтвердил, что в 2020 году расходы на обслуживание и погашение госдолга могут составить 12 процентов, а в 2023 году возрасти до 23 процентов.

"Работа проводится по трем направлениям для контроля расходов на обслуживание госдолга. Первое - сокращение бюджетного дефицита. С 2021 года планируется сокращение дефицита до 3,4 процента к ВВП, в 2023 году - уже 2,1 процента к ВВП", - сказал Даленов.

Он добавил, что планируется приоритет финансирования дефицита придавать к тенговому финансированию, что позволит снизить валютный риск, связанный с ростом обслуживания госдолга.

"В Послании Главы государства было поручено разработать показатель. Это позволит оценивать устойчивость госфинансов, в том числе долговую устойчивость. В-третьих, это ограничение бюджетных расходов. Предполагается внедрить оценку качества заявляемых расходов на этапе планирования. Поправки в законодательство подготовлены. Указанные меры позволят сдержать рост расходов на обслуживание долга и погашение долга", - ответил министр.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что государственный долг находится на безопасном уровне.

"Мы это ежедневно мониторим. Понятно, что сейчас ситуация ухудшилась и дефицит немного увеличился. В 2022-2023 годах в проекте республиканского бюджета у нас сокращается до 2,1 процента в 2023 году. Мы еще сопоставляем наш долг с другими странами, аналогичными по рейтингу. К примеру, в Турции показатель госдолга к ВВП составляет 40 процентов, в Мексике - 55 процентов, в Индонезии - 37 процентов. Тем не менее мы к каждому проекту будем подходить", - сказал Жамаубев.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин прервал выступление главы Минфина.

"Вы африканские страны еще возьмите… Вы по сути отвечайте, как будем формировать защиту государственного долга и что с ним будет в соответствии с проектом трехлетнего бюджета?" - спросил Нигматулин.

"Мы прежде всего будем заимствовать в национальной валюте, чтобы валютные риски не выстреливали. Также будем постоянно анализировать структуру долга. По госгарантиям будем тщательно отбирать проекты. Как вы знаете, каждый год лимит гарантированного государственного долга устанавливается в республиканском бюджете..." - ответил Жамаубаев.

"В общем, у министра финансов нет ответа. Алихан Асханович, помогайте коллеге", - обратился Нигматулин к первому заместителю премьер-министра Алихану Смаилову.

"Как было сказано, государственный долг находится на безопасном уровне. Тот лимит, который установлен - 27 процентов - это наш внутренний лимит, который мы сами для себя в рамках концепции установили. Международные организации устанавливают лимит 50 процентов от ВВП. Причин в настоящее время в связи с кризисными явлениями, которые происходят во многих странах, сейчас этот лимит пересматривается в сторону повышения в странах ЕС. Показатель находится на постоянном мониторинге", - сказал Смаилов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:47
Какие меры вы собираетесь принять для изменения данной ситуации?" - обратилась депутат.

Министр национальной экономики Руслан Даленов подтвердил, что в 2020 году расходы на обслуживание и погашение госдолга могут составить 12 процентов

Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что..."Мы это ежедневно мониторим.

что с ним будет в соответствии с проектом трехлетнего бюджета?" - спросил Нигматулин.

у министра финансов нет ответа. Алихан Асханович, помогайте коллеге", - обратился Нигматулин

Показатель находится на постоянном мониторинге", - сказал Смаилов.

в общем вода, бла бла бла, и конечно же они всё мониторят lol
мониторасы какие то lol
 
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  • makovka
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 12:31
конечно будет госдолг, потому что кроме экспорта сырья, а конкретно, нефти, госбюджет ничем не пополняется. поэтому правительство молится на баррель. в стране не развивается ни промышленность, ни высокотехнологичное производство, ни сельское хозяйство. все эти министры профильных министерств - абсолютные бездари! еще тусуют одного и того же человека с одного министерства в другое. сегодня он министр спорта, а завтра министр промышленности.
 
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  • makovka
 Маrаt (Посетители) Сегодня, 12:10
в 2025 году долг правительства увеличится относительно 2019 года в два раза и составит 25 триллионов 692 миллиарда тенге.


Долг правительства, вот пусть правительство
этот долг и гасит. С минимальной зарплатой в миллион тенге за безделье в мажилисах и акиматах - это вполне возможно. Нужно только подтянуть пояса.

А мы берём кредиты что бы оплачивать бесплатное образование наших детей и бесплатную медицину для наших родителей. Так что на нас не рассчитывайте.

Любой нормальный человек сегодня стремится получать зарплату в конверте, а любой нормальный предприниматель платит минимально возможный налог, что бы дядя из правительства не мог купить себе четвёртую квартиру и десятый лексус дочке с бутиком в Москве.

Каждый кто откроет глаза и включит мозг - увидит и поймёт, что народные деньги прожираются и прокайфовыются. А для отчётности кладут бордюр там, где он нахрен не нужен и делают одну и ту же дорогу в пятисотый раз. Есть и более ухищрённые схемы! Это когда в городе вырываются все деревья и кустарники, а затем на озеленение выделяются деньги. Деньги которые так же пойдут на самом деле на тои, лексусы и квартиры в гринпарках.
 
 

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