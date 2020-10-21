15,3 млрд тенге потратят на выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане

Член ЦИК Сабина Мустафина, выступая на заседании центральной избирательной комиссии, сообщила, что на проведение выборов в мажилис и маслихаты предусматриваются расходы в размере 15,3 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz».



«В целом на объединенную выборную кампанию депутатов мажилиса парламента и маслихатов примерная смета расходов составляет 15,3 млрд тенге», – сообщила Мустафина.



По ее словам, примерная смета расходов на 2020 год составляет 10,8 млрд тенге.



Сообщается, что основная доля этих расходов планируется на оплату труда 70 681 человека на 10 061 избирательной комиссии, что составляет 7,3 млрд тенге или 68% из общей сметы расходов.



Остальные 3,5 млрд тенге запланированы в смете на организационные расходы избирательных комиссий.



«Это изготовление бюллетеней, полиграфической и иной продукции, информационное сопровождение выборной кампании, а также создание необходимых материально-технических условий для избирательных комиссий», – пояснила член ЦИК.



К слову, Сабина Мустафина отметила, что избирательная кампания будет проходить со строгим соблюдением карантинных мер. На это планируется потратить 341,4 млн тенге.



В заключение она добавила, что по сравнению с прошлыми выборными кампаниями в мажилис парламента в 2016 году и президентскими выборами 2019 года, расходы на предстоящую кампанию «возрастают».



«Поэтому расходы на 2021 год, предусмотренные в проекте закона «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» в сумме 4,5 млрд тенге, планируется на оплату труда членам избирательных комиссий всех уровней. Таким образом, на всю объединенную выборную кампанию депутатов мажилиса парламента и маслихатов примерная смета расходов составляет 15,3 млрд тенге», – заключила Мустафина.



Сегодня утром Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана, сообщив о назначении выборов депутатов мажилиса парламента РК и маслихатов.