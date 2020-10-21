С 16 лет предложили выдавать водительские права в Узбекистане

На портале meningfikrim.uz, который является в Узбекистане единой площадкой общественных инициатив, предназначенной для публикации коллективных обращений, появилось предложение о снижении минимального возраста для получения водительского удостоверения.
Авторы предлагают выдавать права не с 18, а с 16 лет, мотивируя тем, что это простимулирует молодых людей раньше искать работу и становиться финансово независимыми.
Мнения в комментариях к публикации разделились. Кто-то поддерживает инициативу, но много и противников. Причём некоторые из последних предлагают, наоборот, увеличить минимальный возраст до 21 года.
На момент публикации свои голоса отдали 2.3 тысячи человек, из которых 1330 — за, а 988 — против.
Отметим, согласно требованиям, чтобы обращение было официально рассмотрено чиновниками, оно должно набрать не менее 10 тысяч голосов за 90 дней. Судя по данным счётчика, по состоянию на 21 октября осталось 83 дня.
P. S. Как вы смотрите на идею более ранней или же, наоборот, поздней выдачи водительских прав в Казахстане?
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