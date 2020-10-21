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Заболевшим COVID-19 медикам в Казахстане отменили выплаты

Просмотров:393 Опубликовано: Сегодня, 17:29
Заболевшим COVID-19 медикам в Казахстане отменили выплаты
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Министерство здравоохранения рассматривает варианты завершения выплат медицинским работникам, в связи с чем, предполагается отменить прием новых заявок на компенсации заболевшим коронавирусом медикам с 20 октября, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов.

«С 20 октября 2020 года отменен прием новых заявок на социальные выплаты медицинским работникам региональными комиссиями. То есть из 12 983 зараженных медработников 9 309 подтвержденных случаев заражения при осуществлении профессиональной деятельности получать выплаты», – сказал Шоранов.

На сегодняшний день компенсацию получили 182 семьи погибших от COVID-19 медицинских работников, что составляет 100% от их общей численности – эти выплаты сохраняются.

Что касается выплат по случаям заболевания COVID-19 медицинских работников при осуществлении профессиональной деятельности, данные компенсации по состоянию на 19 октября получили 8 863 медицинских работника, что составило 95% из числа подтвержденных заявок 9 309 человек.

«При допущении заболевания на работе меры поддержки должны быть оказаны за счет медицинской организации (профсоюзы) и МИО, что станет дополнительной мотивацией для руководителей медицинских организаций по обеспечению своих медработников необходимыми средствами защиты», — уточнил первый вице-министр.

Чиновник уточнил, что речь не идет о страховом случае — это единовременная социальная выплата изначально планировалась только на период ограничительных карантинных мероприятий.

«Сегодня строгих ограничительных мер у нас нет. Стационары у нас не перегружены. Заболеваемость среди медицинских работников практически сведена к нулю. Соответственно, на этом этапе мы уже считаем, что все медорганизации и медработники хорошо осведомлены и подготовлены по применению всех норм защиты для того, чтобы не распространять вирус дальше», — пояснил Шоранов.

Такое предложение и решение на межведомственной комиссии было поддержано и принято 20 октября.

Напомним, 7 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал процесс выплаты надбавок медикам и поручил выдать их семьям погибших медработников без долгих расследований.

Позже в Минтруда и соцзащиты населения РК сообщили, что все семьи погибших от COVID-19 медиков получили по 10 млн тенге.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 19:49
Какие выплаты вы о чем тут новый Мажилис бездельников (выбирать) надо а медики пусть лапу сосут
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Лия (Посетители) Сегодня, 19:19
Эмм.... И почему я не удивляюсь?
Кинули медиков получается?

В разгар эпидемии им наобещали хорошие зарплаты и компенсацию 10 миллионов в случае смерти на службе. Многим семьям погибших не выплатили, и вряд ли дадут.....
 
 

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