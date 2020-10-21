Стрельба в Уральске попала на видео: задержаны 20 человек

Инцидент произошел 20 октября в 23.11 на улице Шолохова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".В мессенджере WhatsApp распространяется видео, как мужчина выбегает на проезжую часть, за ним выбегает другой мужчина, и следом звучат выстрелы. На заднем фоне видны еще несколько человек. Судя по записи с камеры видеорегистратора, инцидент произошел 20 октября в 23.11 на улице Шолохова, недалеко от комплекса "Белое солнце".В управлении полиции города Уральска факт подтвердили.Как рассказал официальный представитель Департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, 20 октября в 22.10 на пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что на территории АЗС VenОil по улице Шолохова ходят неизвестные люди с ружьем и слышны выстрелы."На место немедленно были направлены ближайшие наряды полиции. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления полиции города Уральска установили и задержали всех участников инцидента, кроме одного. Всего удалось задержать 20 человек, в том числе и стрелявшего. В данный момент решается вопрос о водворении их в изолятор временного содержания и избрании меры пресечения в отношении участников преступления. Другие подробности в интересах следствия разглашению не подлежат", - рассказал Болатбек Белгибеков.Стоит отметить, что полицейские начали досудебное расследование по статье 293 УК "Хулиганство".