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Папа Римский призвал узаконить однополые браки

Просмотров:371 Опубликовано: Вчера, 21:01
Папа Римский призвал узаконить однополые браки
Фото из открытых источников
Папа Франциск призывает принять законы о гражданских союзах для однополых пар. Представителей ЛГБТ-сообщества он называет "детьми Божьими", которые также "имеют право на семью".

Папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. По мнению понтифика, однополые пары должны быть "защищены законом", передает zakon.kz со ссылкой на The Washington Post.

Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен, - заявил глава римско-католической церкви, добавив, что должен быть создан закон о гражданском союзе.

Премьера документального фильма Франческо состоится в ближайшие дни в Риме, а затем ленту покажут в США.

Ранее Папа Франциск заявил, что преследования в современном мире евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества напоминают ему времена Адольфа Гитлера.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Thornhill (Посетители) Вчера, 23:18
Всем давно известно, что все эти монахи с гей наклонностями))) Много там педофилов! Поэтому Папа и говорит об этом!
Поэтому я не пользуюсь услугами церквей и не разделяю их бизнес!
 
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 Lelik72 (Посетители) Вчера, 22:34
Пропаганда гомосексуализма! И этот ... является главой церкви, пусть и католической? Лада, а как же закон о запрете пропаганды этой хреновины?
 
 

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