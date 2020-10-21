Папа Римский призвал узаконить однополые браки

Папа Франциск призывает принять законы о гражданских союзах для однополых пар. Представителей ЛГБТ-сообщества он называет "детьми Божьими", которые также "имеют право на семью".



Папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. По мнению понтифика, однополые пары должны быть "защищены законом", передает zakon.kz со ссылкой на The Washington Post.



Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен, - заявил глава римско-католической церкви, добавив, что должен быть создан закон о гражданском союзе.



Премьера документального фильма Франческо состоится в ближайшие дни в Риме, а затем ленту покажут в США.



Ранее Папа Франциск заявил, что преследования в современном мире евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества напоминают ему времена Адольфа Гитлера.