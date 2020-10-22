Корабль "Союз МС-16" с 3 членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

АЛМАТЫ, 22 окт — Sputnik. Три члена экипажа Международной космической станции успешно вернулись на Землю на борту спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-16". Посадка была совершена юго-восточнее Жезказгана.
Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. Время посадки – 05.54 мск и 08.54 по времени Нур-Султана. Посадка прошла в штатном режиме, сообщается, что на борту – "порядок".
"Поздравляю экипаж с возвращением на Землю, а членов Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов - с успешным завершением очередной пилотируемой миссии!" - поздравил в Twitter космонавтов генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Самочувствие космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди хорошее. Сегодня российских космонавтов доставят на аэродром Чкаловский, что находится в Московской области.
На протяжении нескольких недель они будут проходить послеполетную реабилитацию в Звездном городке.
Старт 63-й длительной экспедиции состоялся 9 апреля 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур. "Союз МС-16" стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе "Союз-2.1а" с экипажем на борту. Длительность полета составила почти 196 суток.
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