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Корабль "Союз МС-16" с 3 членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Просмотров:69 Опубликовано: Сегодня, 09:48
Корабль "Союз МС-16" с 3 членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
© Photo : Twitter / Roscosmos
АЛМАТЫ, 22 окт — Sputnik. Три члена экипажа Международной космической станции успешно вернулись на Землю на борту спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-16". Посадка была совершена юго-восточнее Жезказгана.

Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. Время посадки – 05.54 мск и 08.54 по времени Нур-Султана. Посадка прошла в штатном режиме, сообщается, что на борту – "порядок".

"Поздравляю экипаж с возвращением на Землю, а членов Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов - с успешным завершением очередной пилотируемой миссии!" - поздравил в Twitter космонавтов генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Самочувствие космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди хорошее. Сегодня российских космонавтов доставят на аэродром Чкаловский, что находится в Московской области.



На протяжении нескольких недель они будут проходить послеполетную реабилитацию в Звездном городке.

Старт 63-й длительной экспедиции состоялся 9 апреля 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур. "Союз МС-16" стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе "Союз-2.1а" с экипажем на борту. Длительность полета составила почти 196 суток.


Источник: sputniknews.kz
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