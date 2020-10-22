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Турция заявила о готовности отправить армию в Карабах

Просмотров:307 Опубликовано: Сегодня, 11:00
Турция заявила о готовности отправить армию в Карабах
Фото из открытых источников
Турция готова отправить свою армию в Нагорный Карабах для поддержки сил Азербайджана, заявил в среду в интервью CNN Turk вице-президент республики Фуат Октай.

По его словам, такое решение будет принято «без колебаний», если соответствующий запрос поступит из Баку. «Наш президент (Реджеп Эрдоган) заявил об этом с первого дня Турция не колеблется, наш президент не колеблется (в этом вопросе)», - цитирует Октая ТАСС.

Бои в Карабахе продолжаются 25-й день. Поступают сообщения о том, что они идут все ближе к границе Армении и к Лачинскому коридору, связывающему страну и анклав.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что наступил переломный момент, и призвал формировать отряды добровольцев. Армянские военные добавили в список своих погибших солдат еще 62 имени, и теперь в нем 834 человека. Азербайджан свои потери не обнародует.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов в среду прилетели в Москву, где по отдельности провели переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, по итогам которых ни одна из сторон не сообщила о конкретных результатах.

Предыдущие попытки договориться при посредстве Москвы закончились провалом. Перемирие, объявленное 10 октября, не продержалось и суток. Второе гуманитарное перемирие, заключенное 18 октября, было нарушено спустя несколько минут.

В ночь на 19 октября Баку обвинил Армению в обстреле города Джебраил, а также населенных пунктов Гадрут, Физули, Джебраил и Агдере. Ереван возложил ответственность на азербайджанскую армию, которая, по его данным, предприняла попытку наступления с предварительным артобстрелом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду объявил о взятии еще 22 сел и городков в районах к югу от Нагорного Карабаха, которые после первой войны оставались под контролем армянских сил.

Президент Армении Армен Саркисян тем временем отправился в Брюссель, где провел переговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Последнему Саркисян заявил, что «мирное урегулированию в Нагорном Карабахе возможно, если страна - член альянса Турция прекратит вмешательство в конфликт».

Двумя днями ранее премьер Пашинян вновь намекнул на возможность ввода российской армии в зону конфликта.

Участвующие в настоящее время в войне против Нагорного Карабаха, представляют непосредственную угрозу для России, и потому у РФ «есть легитимное право и основания реагировать на эту ситуацию», сказал он.

Москва, по словам Пашиняна, «предпринимала антитеррористические действия в Сирии, которая довольно далеко от России, потому что действия сирийских боевиков и террористов представляли прямую угрозу ее национальной безопасности». Теперь же боевики находятся ближе к границам России, считает премьер Армении: «Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основы, чтобы реагировать».


Источник: finanz.ru
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Комментарии ( 2 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:52
Цитата: master_kz
Предполагаю потом будет песня об оккупации, зеленых человечках и тд.

да ладно.
они уже стопудово давно там.
а вообще, если есть обязательства, то надо просто их выполнять, а не отжимать чужие территории.
 
-1
  • Vladimir7737
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Сегодня, 11:45
Двумя днями ранее премьер Пашинян вновь намекнул на возможность ввода российской армии в зону конфликта.

Да ладно. То песни пел нам не по пути а теперь Россия памаги-) Предполагаю потом будет песня об оккупации, зеленых человечках и тд.
 
 

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