Доброволец умер от вакцины, которую планирует закупить Казахстан

Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa сообщило о гибели гражданина страны, участвовавшего в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на РИА Новости.
Заявление надзорного органа опубликовал портал G1. В документе не раскрывается причина смерти «из соображений этики и конфиденциальности», а также не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат.
AstraZeneca сообщила G1, что пока не имеет официальной позиции по смерти испытывавшего вакцину и не комментирует эту информацию.
По информации Anvisa, международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины предоставил частичные данные расследования этого инцидента и предложил продолжить испытания.
Бразильские СМИ со ссылкой на «источники, связанные с международным исследованием», сообщают, что доброволец, который скончался от осложнений COVID-19, получил плацебо.
Ситуацию прокомментировали в Оксфорде. Так, официальный представитель университета заявил, что вакцина безопасна, ее испытания продолжатся.
«После тщательного изучения этого вопроса в Бразилии не возникло беспокойства относительно безопасности клинических испытаний. Независимое расследование, проведенное в дополнение к выводам бразильского регулятора, рекомендовало продолжить испытания», – говорится в заявлении.
Напомним, Министерством здравоохранения РК ведется работа по вероятному закупу, в том числе, оксфордской вакцины компании AstraZeneca.
Ранее также стало известно о том, что третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, была временно остановлена из-за возможной опасной побочной реакции у одного из пациентов.
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