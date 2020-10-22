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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Увеличить в два раза госпособия для переселенцев предложил Токаев

Просмотров:117 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Увеличить в два раза госпособия для переселенцев предложил Токаев
.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об условиях для мигрантов в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Следует облегчить вопросы по переселению. Государство должно создавать максимально выгодные условия для мигрантов. Недавно я побывал с рабочей поездкой в Северо-Казахстанской области. В регионе самый низкий показатель по демографическому росту, однако показывает хорошие результаты по привлечению в регион переселенцев, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В качестве дополнительной меры для стимулирования, он предложил в два раза повысить размер выдаваемых пособий мигрантам, с 35 МРП до 70 (с 97 230 до 194 460 тг.).

Рассмотреть этот вопрос он поручил правительству в течение месяца, а затем вынести соответствующее решение.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Pinochet
 Тина (Посетители) Сегодня, 12:15
А своим гражданам ничего не хотите увеличить?
И так уже куча понаехавших бездельников!

Демографический рост нужно поддерживать за счёт благосостояния своего народа, а не за счёт мигрантов!!!!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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 klassik88 (Посетители) Сегодня, 12:12
Вы сначала с населением разберитесь которое здесь живет десятилетиями, а потом с мигрантами, которые в свое время свалили а теперь будут шиковать на пособие.
 
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Username (Посетители) Сегодня, 12:06
М-да, а о тех кто уже проживает в РК с зарплатой в 80 тыщ подумать не хотят?
 
 

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