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Все захваченные в грузинском банке заложники освобождены. Нападавшего ищут

Просмотров:423 Опубликовано: Сегодня, 14:05
Все захваченные в грузинском банке заложники освобождены. Нападавшего ищут
Фото из открытых источников
Все 43 заложника, захваченные в банке грузинского города Зугдиди, освобождены, сообщило МВД страны. Нападавшему удалось скрыться, полиция ведет его поиски.

Вечером в среду захватчик освободил большинство заложников в обмен на сотрудника МВД Автантила Галдава. После этого захватчик, Галдава и еще трое заложников покинули здание банка.

"Усилием директора департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандила Галдава все заложники освобождены от вооруженного преступника, их жизням не грозит опасность. Правоохранители в интенсивном режиме продолжают следственные и поисковые работы с целью задержания преступника", - говорится в сообщении.

Ранее один из заложников Ираклий Кварацхелия сообщил, что всех заложников, кроме троих, освободили, а представитель полиции выдал захватчику деньги, которые тот требовал.

"Всех освободили, кроме трех человек. Представитель полиции принес деньги, и вместе с захватчиком они покинут здание через несколько минут. Огромное спасибо всем за поддержку. Меня скорее всего переведут на допрос", - написал он в "Фейсбуке".

В МВД ранее сообщили, что Автандил Галдава предложил себя в качестве заложника. Согласно сообщениям СМИ, он вел переговоры с захватчиком заложников и передал ему деньги.

На кадрах, которые транслировали грузинские телеканалы, было видно, как захватчик с гранатой и сумкой в руках вместе с несколькими заложниками покидает здание банка и садится в полицейскую машину.

Захват заложников: как это было

Противостояние в центре Зугдиди, где филиал Банка Грузии был окружен полицией и спецназом, продолжалось больше пяти часов.

Полиция получила уведомление о вооруженном нападении на банк и захвате заложников в 14:21 по местному времени.

Один из заложников с разрешения нападавшего связался по видеосвязи с телеканалами "Мтавари Архи" и TV "Пирвели".

Он представился как Ираклий Кварацхелия, сообщил, что напавший на банк вооружен, и заявил, что применение силовых методов правоохранителями приведет к жертвам.

На кадрах были видны женщины и мужчины, которые сидят на полу, а также вооруженный мужчина в маске и камуфляже. Всего, по словам Кварацхелия, в заложниках оставалось 18 человек.

По другим сообщениям, всего заложников было 19. Позже трое женщин из числа заложников были отпущены.

Нападавший требовал 500 тыс. долларов, вертолет или машину и гарантии безопасности.


Источник: bbc.com
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