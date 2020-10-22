Трое несовершеннолетних создали подпольную нарколабораторию в Караганде

Подозреваемые фотографировались в противогазах в момент изготовления зелья.Трое подростков, которым еще не исполнилось 18 лет, открыли подпольную лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков в Караганде, передает корреспондент Today.kz.Юноши делали селфи в защитных масках и противогазах прямо во время "работы".Рецепты парни нашли в Интернете, приобрели ингредиенты и начали "бизнес".О деятельности несовершеннолетних узнали сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом. Их задержали."Ликвидирована деятельность двух подпольных лабораторий по изготовлению наркотических средств синтетического происхождения, одну из которых основали трое несовершеннолетних жителей города. Уголовная ответственность наступает с 16 лет. Наказание предусмотрено от 5 до 20 лет лишения свободы. А в отдельных случаях - вплоть до пожизненного лишения свободы", - сообщается в распространенном видеоролике департамента полиции Карагандинской области.В Управлении по борьбе с наркобизнесом констатировали, что молодежь - это уже не только потребители наркотиков, но и ее изготовители. С начала года из незаконного оборота изъяты свыше 4,5 тонны различных наркотических средств. А именно наркотиков синтетического происхождения - свыше 5 килограммов.Особую тревогу у сотрудников полиции вызывает все большее распространение новых видов наркотических средств синтетического происхождения.Основные потребители синтетического наркотика - молодежь от 17 до 25 лет. Мотивация к его употреблению - низкая цена за малую дозу. Если раньше такие наркотики ввозили в страну и в Караганду, в частности, то теперь люди сами изготавливают "зелье".