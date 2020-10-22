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Мошенники предлагают казахстанцам оформить выплату 42 500 тенге

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 16:23
Мошенники предлагают казахстанцам оформить выплату 42 500 тенге
Фото из открытых источников
Пользователи социальных сетей пишут о мошенниках, которые предлагают оформить социальную выплату 42 500 по телефону. Злоумышленники представляются сотрудниками Центра занятости и просят граждан предоставить им пароль электронно-цифровой подписи якобы для включения их в списки получателей, передает zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК официально опровергли информацию о том, что в настоящее время производятся социальные выплаты 42 500 тенге.

Единовременная выплата из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода, размер которой равен минимальной заработной плате - 42 500 тенге, осуществлялась в период действия режима чрезвычайного положения - с 16 марта по 11 мая 2020 года. А также во время карантинных ограничительных мер с 5 июля по 17 августа 2020 года. В период действия режима ЧП данная соцвыплата была назначена 4,6 миллиона человек на сумму 322 миллиарда тенге, а во время действия карантинных ограничительных мер - 2,4 миллиона человек на сумму 153,2 миллиарда тенге. Заявления на назначение социальной выплаты из ГФСС на период действия карантинных ограничительных мер принимались до 1 сентября этого года с правом обжалования до 1 декабря 2020 года, - приводит Stopfake.kz слова пресс-секретаря ведомства Александра Кононец.

Стоит отметить, что в период начисления социальных выплат люди подавали заявки самостоятельно или получали заявку проактивно.

Получив чужой ЭЦП, злоумышленники легко могут узнать персональные данные, информацию об имуществе и прочее. Номер ЭЦП нельзя сообщать кому бы то ни было.


Источник: zakon.kz
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