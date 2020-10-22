Цены на сжиженный нефтяной газ перестанут регулировать: кого это не коснется

АЛМАТЫ, 22 окт — Sputnik. В Казахстане нужно осуществить дерегулирование оптовых цен на сжиженный газ посредством его поставки на внутренний рынок через электронные торговые площадки. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал директор департамента газа и нефтегазохимии министерства экономики Казахстана Зияш Киякбаев.



По его словам, для недопущения теневого экспорта газа за пределы республики и исключения его дефицита на внутреннем рынке необходимо дерегулировать оптовые цены на СНГ.



Сделать это можно посредством поставки газа на внутренний рынок через электронные торговые площадки. Такой механизм поставки газа на казахстанский рынок начал действовать еще в феврале 2019 года.



"Согласно закону "О газе и газоснабжении" поэтапно весь объем сжиженного нефтяного газа по плану поставки необходимо перевести на электронные торговые площадки", - заявил Киякбаев.



Между тем это не коснется тех объемов газа, которые предназначены для бытовых потребителей через групповые резервуарные установки и предприятий нефтегазохимии, для которых сохранится государственное регулирование цен.



"То есть для тех потребителей, которые используют сжиженный нефтяной газ для бытовых нужд - приготовления пищи и так далее - цена будет продолжаться регулироваться государством", - отметил Киякбаев.



Это делается также и для того, чтобы исключить административные барьеры для бизнеса при поставке газа на внутренний рынок. Сообщается, что весь объем реализации газа планируется перевести на электронные торговые площадки.



"Полный переход на реализацию всего объема сжиженного нефтяного газа на электронной торговой площадке планируется осуществить до января 2024 года, что обеспечит плавное и безболезненное дерегулирование цен для конечного потребителя", - сказал Зияш Киякбаев.



Ранее сообщалось, что в Казахстане запретили вывоз сжиженного нефтяного газа на три года автотранспортом.



Введен запрет сроком на три года на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным транспортом, за исключением вывоза сжиженного нефтяного газа через таможенный пост "Алаколь" таможни "Достык" департамента государственных доходов по Алматинской области, а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Казахстана, говорится в приказе главы Минэнерго.