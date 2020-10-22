Ефремов в последнем слове извинился и заверил, что бросит пить

Актер Михаил Ефремов в последнем слове на апелляционном процессе заявил, что приносит семье погибшего в ДТП Сергея Захарова глубокие соболезнования и навсегда прощается с алкоголем, передает zakon.kz.
Я выражаю глубочайшие соболезнования родственникам Сергея Захарова, признаю вину в своем беззаконии, в очередной раз прошу прощения. Эта трагедия разделила мою жизнь на две части, - сказал актер. Об этом сообщают РИА "Новости" из зала суда.
В новой жизни, по его словам, он "плохо спит и думает о Сергее Захарове".
"Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого", - отметил артист.
Он выразил желание "поставить памятник Сергею Захарову, но это я смогу сделать, если буду работать по специальности".
"Я мог бы в фонд Сергея Захарова перечислять заработанные деньги. Прошу у суда дать мне такую возможность", - сказал осужденный.
При этом он оговорился, что мог бы сразу возместить весь ущерб, а не на стадии апелляции, но сослался на внешние обстоятельства: "Доступа к своим средствам я с июля не имею, не могу также оформить доверенность на свою супругу".
В ходе апелляционного процесса Ефремов пытается обжаловать 8-летний срок в колонии общего режима.
В итоге, рассмотрев апелляцию, Мосгорсуд смягчил наказание для Михаила Ефремова с 8 до 7 с половиной колонии общего режима. Суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что Ефремов выплатил потерпевшим компенсации.
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