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Ефремов в последнем слове извинился и заверил, что бросит пить

Просмотров:463 Опубликовано: Сегодня, 19:12
Ефремов в последнем слове извинился и заверил, что бросит пить
Фото: ria.ru
Актер Михаил Ефремов в последнем слове на апелляционном процессе заявил, что приносит семье погибшего в ДТП Сергея Захарова глубокие соболезнования и навсегда прощается с алкоголем, передает zakon.kz.

Я выражаю глубочайшие соболезнования родственникам Сергея Захарова, признаю вину в своем беззаконии, в очередной раз прошу прощения. Эта трагедия разделила мою жизнь на две части, - сказал актер. Об этом сообщают РИА "Новости" из зала суда.

В новой жизни, по его словам, он "плохо спит и думает о Сергее Захарове".

"Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого", - отметил артист.

Он выразил желание "поставить памятник Сергею Захарову, но это я смогу сделать, если буду работать по специальности".

"Я мог бы в фонд Сергея Захарова перечислять заработанные деньги. Прошу у суда дать мне такую возможность", - сказал осужденный.

При этом он оговорился, что мог бы сразу возместить весь ущерб, а не на стадии апелляции, но сослался на внешние обстоятельства: "Доступа к своим средствам я с июля не имею, не могу также оформить доверенность на свою супругу".

В ходе апелляционного процесса Ефремов пытается обжаловать 8-летний срок в колонии общего режима.

В итоге, рассмотрев апелляцию, Мосгорсуд смягчил наказание для Михаила Ефремова с 8 до 7 с половиной колонии общего режима. Суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что Ефремов выплатил потерпевшим компенсации.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 21:38
Убийца должен сидеть!
Все равно раньше выйдет.
 
 

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