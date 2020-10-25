Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 152 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 110 402 случаев, из них:



в городе Алматы - 14647(+20),



в городе Нур-Султан - 14410(+15),



в Атырауской области - 11254(+5),



в Карагандинской области - 10490(+10),



в ВКО - 9142 (+27),



в ЗКО - 6961(+8),



в городе Шымкент - 5225(+3),



в Алматинской области - 5081(+12),



в СКО - 4355(+9),



в Жамбылской области - 4169(+4),



в Павлодарской области - 4144(+13),



в Акмолинской области - 3620(+12),



в Костанайской области - 3581(+6),



в Туркестанской области - 3406(+1),



в Мангистауской области - 3384(+6),



в Актюбинской области - 3281(+1),



в Кызылординской области - 3252(+0).