Хабиб уходит из спорта, отстояв титул чемпиона

В главном противостоянии за титул чемпиона в легком весе встретились российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи, сообщает zakon.kz.Бой состоялся в ночь с 24 по 25 октября в Абу-Даби и закончился убедительной победой дагестанца.Первый раунд был насыщенным и резким. Джастин Гейджи начал встречу очень активно и несколько раз достал Хабиба. Он стоял и выжидал шагов от соперника. И стоило россиянину приблизиться к американцу, как тут же следовал удар. Хотя чаще всего Гейджи молотил воздух руками.Первый раунд закончился 24-22 - в пользу Хабиба. Напоследок он добрался до Гейджи и повалил его, переведя бой в партер, но тут прозвучал гонг.Во втором раунде Джастин Гейджи попался на удушающий прием и "уснул", не захотев сдаваться.Для Нурмагомедова это была уже третья защита титула. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье. Что касается Гейджи, то он стал временным чемпионом в мае 2020 года, когда победил Тони Фергюсона.Нурмагомедову – 32 года, он провел 29 боев, включая сегодняшний, в смешанных единоборствах, выиграв все. Гейджи – 31 год, на его счету 25 боев – 22 победы, три поражения.Шоу проходило без зрителей из-за пандемии коронавируса.В интервью после боя Хабиб не смог сдержать слез и заявил, что это был его последний бой и он уходит из большого спорта. После смерти отца он обещал матери больше не драться.- В 2008 году, когда я начинал это, и в 2012 году подписал контракт с UFC. Я - простой парнишка из горного села. Если у вас родители, будьте рядом с ними. У меня осталась только мама, я хочу быть рядом с ней, - сказал Хабиб.Здесь же он попросил руководство UFC поставить его на первое место в новом рейтинге топ-бойцов, который выйдет во вторник. "Я заслужил это", - считает Нурмагомедов.Напоследок Хабиб обратился "ко всем русскоговорящим" со словами благодарности, что все время поддерживали его.