Между казахами и курдами в России случился конфликт

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В Саратовской области, в России, между казахами и курдами случился конфликт, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.Как сообщает канал, представители курдской диаспоры поссорились с местными казахами. Все закончилось большим сходом, с палками, камнями и бутылками. Воинствующие стороны удалось разнять полицейским.Столкновение произошло в районе деревни Тимонино в Дергачевском районе Саратовской области. По словам местных жителей, оппоненты, заняв противоположные стороны дороги, стали закидывать друг-друга разнообразными предметами. Посередине их разделяли сотрудники полиции, своими телами, фактически, помешавшие массовой драке. В общей сложности, в инциденте принимали участие порядка 150 человек с обеих сторон.