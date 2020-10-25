В центр Минска стянули спецтехнику и силовиков

Спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава стянули в центр Минска, где ожидается очередная акция сторонников оппозиции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.



С утра автомобили ДПС перекрыли движение транспорта на улочках, прилегающих к проспекту Независимости. Большая колонна техники силовиков проехала по проспекту в направлении центра около 10:40 по московскому времени (совпадает с местным).



Отмечается, что сегодня, 25 октября, истекает срок ультиматума, который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы к 25 октября президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Также политик потребовала провести перевыборы главы государства до конца 2020 года.



Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов при 10 процентах у Светланы Тихановской. Эти результаты стали причиной массовых протестов, которые не прекращаются до сих пор.