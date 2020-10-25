Коронавирус выявили у 34 пассажиров, прилетевших в Казахстан из-за границы

Все 34 пассажира, у которых обнаружен COVID-19 перед вылетом не делали ПЦР-тестирование.



Главный государственный санитарный врач на транспорте сообщил о фактах завоза COVID-19 казахстанцами из-за границы, передает Today.kz. Садвакас Байгабулов уточнил, что подсчет ведется с 6 октября 2020 года.



"34 авиапассажира без справок ПЦР с международных авиарейсов завезли коронавирус в Казахстан", — написал он в своем посте в Facebook.



Из этих пассажиров 28 человек прилетели в Алматы, четверо — в Нур-Султан и двое в Шымкент.



"Все граждане Казахстана. Коронавирус выявлен по результатам ПЦР тестирования на двухдневном карантине", — уточнил главный государственный санитарный врач на транспорте.



Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, ОАЭ, Украины и Беларуси.