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Джон Джонс ответил Хабибу Нурмагомедову

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:02
Джон Джонс ответил Хабибу Нурмагомедову
Фото из открытых источников
Экс-чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс готов уступить первую строчку в рейтинге P4P Хабибу Нурмагомедову, который после досрочной победы над Джастином Гэйтжи объявил о завершении карьеры, но изъявил желание возглавить список лучших бойцов мира вне зависимости от веса.

«Хабиб только что доказал, почему он чемпион», - написал Джонс в Твиттер. «Пока я не заберу корону в тяжелом весе, я уступлю тебе это место. Наслаждайся, Чемпион!»

«Я хочу поздравить Хабиба с выдающейся карьерой», - добавил американец. «Я знаю, что сегодня он дал повод гордиться собой отцу и миллионам фанатов по всему миру. Да хранит его Господь в его путешествии»

Напомним, что на UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов успешно объединил действующий и временный титулы в легком весе, финишировав Джастина Гэйтжи удушением треугольником во втором раунде.


Источник: fighttime.ru
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