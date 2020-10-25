Джон Джонс ответил Хабибу Нурмагомедову

Экс-чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс готов уступить первую строчку в рейтинге P4P Хабибу Нурмагомедову, который после досрочной победы над Джастином Гэйтжи объявил о завершении карьеры, но изъявил желание возглавить список лучших бойцов мира вне зависимости от веса.



«Хабиб только что доказал, почему он чемпион», - написал Джонс в Твиттер. «Пока я не заберу корону в тяжелом весе, я уступлю тебе это место. Наслаждайся, Чемпион!»



«Я хочу поздравить Хабиба с выдающейся карьерой», - добавил американец. «Я знаю, что сегодня он дал повод гордиться собой отцу и миллионам фанатов по всему миру. Да хранит его Господь в его путешествии»



Напомним, что на UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов успешно объединил действующий и временный титулы в легком весе, финишировав Джастина Гэйтжи удушением треугольником во втором раунде.