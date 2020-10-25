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Тихановская пообещала белорусам европейские "миллиарды долларов"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:34
Тихановская пообещала белорусам европейские "миллиарды долларов"
Фото из открытых источников
Если в Беларуси сменится власть, многие европейские страны могут оказать республике помощь на "миллиарды долларов" для поддержки будущих реформ, обещает экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская, сообщает zakon.kz.

По ее словам, проекты помощи республике подготовили, в частности, Польша, Румыния и Литва, передает РИА Новости.

Многие страны ЕС, в частности Польша, Румыния, Литва, подготовили проект помощи по будущим реформам. Разговор идет о миллиардах долларов. Многие частные компании готовы предоставить план инвестиций будущей Беларуси, - заявила она в своем видеообращении.

Она также заявила, что большинство стран ЕС поддерживает белорусский народ в борьбе за смену власти. Так, более 50 стран уже приняли санкции против президента республики Александра Лукашенко и чиновников, виновных в якобы фальсификациях результатов прошедших выборов и насилии над протестующими.

Тихановская также заявила, что в Чехии, Польше, Литве реализуются программы по реабилитации пострадавших во время разгонов протестов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 25 октября, в 23:59 истекает срок "народного ультиматума", который Тихановская предъявила властям республики. По ее словам, если до указанного времени не будут выполнены требования оппозиции, то в стране начнется забастовка всех предприятий.


Источник: zakon.kz
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