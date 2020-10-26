«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 26 Октября
+16...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.91 KZT
  • €1 = 506.9 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Что будет с ценами на продукты при второй волне коронавируса, рассказал министр

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 15:04
Что будет с ценами на продукты при второй волне коронавируса, рассказал министр
Фото Турар Казангапов ©/tengrinews
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, будут ли вводить предельные цены на продукты питания во время новой волны коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Планируется ли вводить предельные цены на продукты осенью в связи с ожидаемой второй волной коронавируса?" - прозвучал вопрос от журналиста на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Министр подтвердил, что во время первой волны инфекции действительно произошли изменения в ценах на продукты питания. Частично это связано с закрытием границ и другими карантинными мерами.

"В этом году во время первой волны наблюдали ажиотажный рост цен, мы были вынуждены внедрять нерыночный механизм предельных цен. За это время проведена большая работа с госорганами, с бизнесом, чтобы в регионах создать запасы продовольствия, специальные фонды, выделялись ресурсы сетям, чтобы они делали закладки, все это в комплексе должно сдерживать цены (...)", - сказал министр.

При этом он отметил, что летом наблюдалось даже некоторое снижение цен на продукты.

"Если будет ажиотажный рост, тот этот инструмент (будем - прим. ред.) применять, но надеемся, что не потребуется, так как нет основы, чтобы создавать ажиотаж, работа по соответствующим запасам проведена", - сказал Султанов.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • sergeiK71
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:33
работа по соответствующим запасам проведена", - сказал Султанов.

врет.
никакой работы не было.
вернее была - сельскохозяйственникам закрыли экспорт, те вынуждены были в убыток себе продавать. потому что со стороны государства никакой поддержки им не было. изза этого весной никто ничего не сажал, я имею ввиду сельхозпродукцию, хотя хотелось бы некоторых синьоров-помидоров тоже посадить на кукурузный початок.
своего урожая в этом году вряд ли будет. поэтому будут закупать у соседей - Китая.
а то, что министр сказал... ну и что что он что то там сказал. с него как с гуся вода.
создадут рабочую группу по мониторингу lol

но вам скажут, что это коммерсы-спекулянты-барыги вступили в ценовой сговорlol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Pinochet
  • dom555
  • ЁмоЁ
 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 15:10
Мангистауская обл. уже как неделю пирует по ценам Летят в Верх не по дням а по чесам.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика