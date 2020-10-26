Что будет с ценами на продукты при второй волне коронавируса, рассказал министр

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, будут ли вводить предельные цены на продукты питания во время новой волны коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Планируется ли вводить предельные цены на продукты осенью в связи с ожидаемой второй волной коронавируса?" - прозвучал вопрос от журналиста на брифинге в Службе центральных коммуникаций.



Министр подтвердил, что во время первой волны инфекции действительно произошли изменения в ценах на продукты питания. Частично это связано с закрытием границ и другими карантинными мерами.



"В этом году во время первой волны наблюдали ажиотажный рост цен, мы были вынуждены внедрять нерыночный механизм предельных цен. За это время проведена большая работа с госорганами, с бизнесом, чтобы в регионах создать запасы продовольствия, специальные фонды, выделялись ресурсы сетям, чтобы они делали закладки, все это в комплексе должно сдерживать цены (...)", - сказал министр.



При этом он отметил, что летом наблюдалось даже некоторое снижение цен на продукты.



"Если будет ажиотажный рост, тот этот инструмент (будем - прим. ред.) применять, но надеемся, что не потребуется, так как нет основы, чтобы создавать ажиотаж, работа по соответствующим запасам проведена", - сказал Султанов.