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На банк в Грузии напал экс-военный - СМИ

Просмотров:89 Опубликовано: Сегодня, 16:11
На банк в Грузии напал экс-военный - СМИ
Фото из открытых источников
Грузинские СМИ опубликовали данные о напавшем на банк в городе Зугдиди на западе страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Радио Sputnik.

Издание цитирует грузиноязычный канал "Рустави 2", которому стало известно имя налетчика - Бадри Есебуа. Сообщается, что он был участником конфликта в Южной Осетии в 2008 году и имеет опыт боевых действий.

"СМИ стало известно имя преступника, это Бадри Есебуа. Подтверждается его военный опыт, он является бывшим сотрудником вооруженных сил Грузии и участником военного противостояния 2008 года", - сообщает телекомпания.

Ранее МВД Грузии заявило, что идентифицировало личность налетчика, но раскрывать подробности отказалось.

Напомним, вооруженное нападение на отделение Georgian Bank произошло в городе Зугдиди. Сообщалось, что вооруженный гранатой мужчина взял в заложники сотрудников и клиентов банка - всего 43 человека.



Источник: Tengrinews.kz
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