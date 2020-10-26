На банк в Грузии напал экс-военный - СМИ

Грузинские СМИ опубликовали данные о напавшем на банк в городе Зугдиди на западе страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Радио Sputnik.
Издание цитирует грузиноязычный канал "Рустави 2", которому стало известно имя налетчика - Бадри Есебуа. Сообщается, что он был участником конфликта в Южной Осетии в 2008 году и имеет опыт боевых действий.
"СМИ стало известно имя преступника, это Бадри Есебуа. Подтверждается его военный опыт, он является бывшим сотрудником вооруженных сил Грузии и участником военного противостояния 2008 года", - сообщает телекомпания.
Ранее МВД Грузии заявило, что идентифицировало личность налетчика, но раскрывать подробности отказалось.
Напомним, вооруженное нападение на отделение Georgian Bank произошло в городе Зугдиди. Сообщалось, что вооруженный гранатой мужчина взял в заложники сотрудников и клиентов банка - всего 43 человека.
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