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Казахстанцам за сообщение о накрутках цен на товары предоставят бонусы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:41
Казахстанцам за сообщение о накрутках цен на товары предоставят бонусы
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет создана целостная система мониторинга цен. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведем работу над созданием целостной системы мониторинга цен. Здесь мы прорабатываем 4 источника данных, которые помогут нам отслеживать цены в реальном времени. С помощью системы Dosmart мы получаем информацию по актуальной стоимости продуктов и лекарственных средств. Число зарегистрированных пользователей системы достигло 28 тысяч», - сказал Бахыт Султанов.

До конца года, по словам министра, планируется увеличение каталога товаров на все города Казахстана и возможность сравнения цен на определенный товар в разных магазинах.

«К слову, пользователям за предоставление информации обеспечивается кэшбек (кешбэк — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности). Также проводится работа по интеграции с базами Минфина, Казахтелекома, Транстелекома, что позволит нам получать дополнительные данные о ценах на социально-значимые продовольственные товары через онлайн ККМ (контрольно-кассовая машина)», - добавил Бахыт Султанов.

Было отмечено, что для ускорения работы по сбору данных министерством ведется работа по созданию единого национального каталога товаров и продуктов совместно с Министерством финансов и Казахтелеком.

«Через технологии parsing по электронным коммерческим площадкам мы будем отслеживать в реальном времени цены на определенные продукты и товары. Это даст потребителям гарантию бесперебойной поставки товаров, особенно СЗПТ (социально-значимые продовольственные товары), а также позволит балансировать цены, а по отдельным продуктам даже снизить до 45 %. Говоря о потребителях, необходимо отметить, что Глава государства уделяет большое внимание вопросу повышения качества товаров и услуг как одного из важнейших аспектов благосостояния населения», - резюмировал глава минторговли.


Источник: inform-kz
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