«Ответишь за свои слова»: Жительница Усть-Каменогорска заявила об угрозах акима

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Уважаемый @zhaksylyk_omar ответьте пожалуйста, что вы хотели сказать этим сообщением? Нам всем городом ждать от вас расправы? Разве мы не достаточно страдаем от ваших действий, последние 2 года? Когда вы начнёте отвечать за свои слова? За поступки? За машину стоимостью 33000000 тенге и особняк в Куленовке? Или вы можете только угрожать? Отмечайте @zhaksylyk_omar и @gossluzhba_vko под постом. Ставьте❤️Закидывайте его в Сторис. Пусть этот позор видят все!
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Уважаемые устькаменогорцы! Вчера в социальной сети появилась частная предвзятая оценка меня лично, не основанная ни на каких фактах или доказательствах, а только на эмоции. Между тем обвинение меня как руководителя города в лицемерии я считаю оскорбительным. Конечно, я не могу оставить такие бездоказательные и оскорбляющие мою честь и достоинство выпады без соответствующей реакции. Причем, когда я сообщил этому человеку об ответственности за оскорбление, он совершенно необоснованно воспринял это личной угрозой, а не призывом следовать в своих действиях требованиям законодательства Республики Казахстан. Я всегда готов выслушать аргументированные, обоснованные претензии. Но, как и любой из вас, не терплю личных, вызванных лишь эмоциями, оскорблений. Со своей стороны я, как и сказал, намерен призвать оскорбителя к ответу предусмотренном законодательством порядке. Подобные оскорбления не имеют никакого отношения к продуктивному диалогу исполнительной власти с населением. Я надеюсь, что вы с пониманием отнесётесь к данному инциденту и продолжите оценивать происходящее объективно, согласно тому, что действительно происходит в нашем городе.
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