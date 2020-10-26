«Ответишь за свои слова»: Жительница Усть-Каменогорска заявила об угрозах акима

Пользователь Сети Александра Осипова опубликовала скриншот диалога с акимом города Жаксылыком Омар, сообщив об угрозах в ее адрес, передает ИА «NewTimes.kz».В скриншоте показана переписка между градоначальником и горожанкой.Девушка скинула фотографии луж и подписала: «Каждый раз с детьми прыгаем как сайгаки по этим лужам».На что получила ответ от Жаксылыка Омара около 6 часов утра: «Ответишь за свои слова».«Уважаемый аким, ответьте пожалуйста, что Вы хотели сказать этим сообщением? Нам всем городом ждать от Вас расправы? Разве мы не достаточно страдаем от Ваших действий, последние 2 года? Когда Вы начнете отвечать за свои слова? За поступки? За машину стоимостью 33 000 000 тенге и особняк в Куленовке? Или Вы можете только угрожать?» – написала она в Instagram.Редакция NT обратилась в пресс-службу акима города, а также в филиал государственной службы ВКО, однако градоначальник оказался оперативнее и ответил на пост горожанки сам в том же Instagram на своей странице.«Вчера в социальной сети появилась частная предвзятая оценка меня лично, не основанная ни на каких фактах или доказательствах, а только на эмоциях. Между тем обвинение меня как руководителя города в лицемерии я считаю оскорбительным. Конечно, я не могу оставить такие бездоказательные и оскорбляющие мою честь и достоинство выпады без соответствующей реакции. Причем, когда я сообщил этому человеку об ответственности за оскорбление, он совершенно необоснованно воспринял это личной угрозой, а не призывом следовать в своих действиях требованиям законодательства РК», – пишет он в Сети.Следом он говорит, что всегда готов выслушать аргументированные, обоснованные претензии. Однако не может терпеть «личных, вызванных лишь эмоциями, оскорблений».«Со своей стороны я, как и сказал, намерен призвать оскорбителя к ответу в законодательством порядке. Подобные оскорбления не имеют никакого отношения к продуктивному диалогу исполнительной власти с населением. Я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к данному инциденту и продолжите оценивать происходящее объективно, согласно тому, что действительно происходит в нашем городе», – заключил Жаксылык Омар.