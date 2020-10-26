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Иран развернул войска на границе с Карабахом

Просмотров:1007 Опубликовано: Вчера, 19:41
Иран развернул войска на границе с Карабахом
Фото из открытых источников
На северо-западные территории Исламской республики периодически попадают снаряды и беспилотники из зоны карабахского конфликта.

Сухопутные войска Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сконцентрировали танки и другую бронетехнику в северо-западном регионе страны для защиты своей границы с Азербайджаном и Арменией от продолжающегося военного конфликта в Нагорном Карабахе, передает zakon.kz.

Об этом сообщает иранское новостное агентство Mehr.

По данным СМИ, накануне командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами посетил приграничный район Хода Афарин в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана.

В самом начале обострения Тегеран предупредил Баку и Ереван, что не позволит подвергать угрозе жителей приграничных районов Ирана. Однако на северо-западные территории Исламской республики периодически попадают снаряды и беспилотники из зоны карабахского конфликта.

26 октября должна была состояться третья попытка перемирия Баку и Еревана. Однако стороны снова обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Сообщение о нарушении перемирия поступило сразу после его начала. Третья попытка перемирия прошла при содействии США. Президент США Дональд Трамп назвал вопрос урегулирования конфликта в Карабахе легким случаем.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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КУРЬЕР (Посетители) Вчера, 19:55
Иран граничит с карабахом? не знал!
 
 

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