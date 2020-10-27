В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма

Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Киевом в вопросе создания проекта "Крымская платформа", который направлен на "возвращение" Крыма в состав Украины. Об этом, как сообщили в украинском МИД, заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.



В Киеве утверждают, что Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной в данном вопросе и подчеркнула, что позиция США по Крыму остается "твердой и неизменной".



О намерении Киева создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма стало известно в июле. Сообщалось, что украинское правительство рассчитывает привлечь к консультациям Великобританию, Францию, Германию и США. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Европейский союз готов присоединиться к украинской инициативе, готовность принять участие в проекте также выразил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.



По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, создаваемый Украиной антикрымский союз для "возвращения" полуострова под украинскую юрисдикцию обречен и обернется для ее участников полным политическим фиаско. Он отметил, что Крым вернулся в Россию навсегда, сделанный выбор крымчан на референдуме окончателен и бесповоротен.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".