В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма

Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Киевом в вопросе создания проекта "Крымская платформа", который направлен на "возвращение" Крыма в состав Украины. Об этом, как сообщили в украинском МИД, заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.
В Киеве утверждают, что Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной в данном вопросе и подчеркнула, что позиция США по Крыму остается "твердой и неизменной".
О намерении Киева создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма стало известно в июле. Сообщалось, что украинское правительство рассчитывает привлечь к консультациям Великобританию, Францию, Германию и США. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Европейский союз готов присоединиться к украинской инициативе, готовность принять участие в проекте также выразил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, создаваемый Украиной антикрымский союз для "возвращения" полуострова под украинскую юрисдикцию обречен и обернется для ее участников полным политическим фиаско. Он отметил, что Крым вернулся в Россию навсегда, сделанный выбор крымчан на референдуме окончателен и бесповоротен.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz