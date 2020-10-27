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В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма

Просмотров:310 Опубликовано: Сегодня, 15:18
В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма
Фото из Сети интернет
Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Киевом в вопросе создания проекта "Крымская платформа", который направлен на "возвращение" Крыма в состав Украины. Об этом, как сообщили в украинском МИД, заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

В Киеве утверждают, что Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной в данном вопросе и подчеркнула, что позиция США по Крыму остается "твердой и неизменной".

О намерении Киева создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма стало известно в июле. Сообщалось, что украинское правительство рассчитывает привлечь к консультациям Великобританию, Францию, Германию и США. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Европейский союз готов присоединиться к украинской инициативе, готовность принять участие в проекте также выразил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, создаваемый Украиной антикрымский союз для "возвращения" полуострова под украинскую юрисдикцию обречен и обернется для ее участников полным политическим фиаско. Он отметил, что Крым вернулся в Россию навсегда, сделанный выбор крымчан на референдуме окончателен и бесповоротен.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 5 )

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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 16:46
Кто такая Кристина Квин? Её через 6 месяцев отзовут согласно ротации. Успокойтесь!
 
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  • watlow
 master_kz (Посетители) Сегодня, 16:31
Цитата: Pinochet
что скажет господин Путин, если в Крыму появятся новые "зеленые человечки" со звездно-полосатым шевроном и 97%
Это возможно теперь только в голливудских фантазиях и сценариях. Крым это не Афган с Ираком. Удачки им.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:21
Цитата: дорожник
Уверяю вас что большинство крымчан за Россию.

ну вы прям спросили сами лично это большинство?
лично я не так много общался с крымчанами, человек 5-7 (они кстати тоже говорят, что большинство против))), но ни один из них не рад, что живут в России теперь.
для объективности скажу, что они не очень были рады и в Украине, но в Россию точно не хотели.
Цитата: дорожник
Кроме того сейчас полуостров надёжно защищён

а че, боитесь, что отожмут? страшно? lol
Цитата: дорожник
Пишу эти строки находясь в Крыму

rofl rofl rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • watlow
  • Vladimir7737
  • master_kz
 дорожник (Посетители) Сегодня, 16:02
Pinochet,
Путин скажет "пусть попробуют" blind Уверяю вас что большинство крымчан за Россию.Без поддержки населения ни одна армия не удержит Крым. Кроме того сейчас полуостров надёжно защищён
Пишу эти строки находясь в Крыму

Жить нужно непременно хорошо
 
-1
  • Vladimir7737
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • shurik_kz11
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:43
что скажет господин Путин, если в Крыму появятся новые "зеленые человечки" со звездно-полосатым шевроном и 97% проголосует за возврат Украине?
это будет в соответствии с
международным правом и Уставом ООН
???
 
 

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