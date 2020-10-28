Идею досрочного снятия пенсионных хотят похоронить - юрист

Юрист Ержан Есимханов высказался о законопроекте, посвященном использованию казахстанцами пенсионных накоплений в 2021 году. По мнению специалиста, принятие закона может сильно затянуться, так как проект включает в себя совершенно посторонние вопросы, связанные с рыболовством, страхованием, искусственным интеллектом и так далее, передает Tengrinews.kz.
Своими наблюдениями эксперт делится в соцсетях. По его мнению, проект закона о пенсионных накоплениях "вызывает вопросы".
"Более того, есть ощущение, что идею с использованием пенсионных накоплений хотят похоронить окончательно - незаметно, но очень надежно", - пишет он и обосновывает свою точку зрения.
В первую очередь юрист недоумевает по поводу сроков рассмотрения законопроекта: в плане работы Мажилиса он находится на сотом месте из 101.
"На сайте Мажилиса указано, что срок подготовки заключения по проекту - 17 марта 2021 года. После этого проект пойдет в Сенат. По факту это значит, что закон примут самое раннее в мае-июне следующего года. Еще раз - это самый ранний, очень оптимистичный срок.
Президент при этом поручил обеспечить использование пенсионных накоплений уже с начала следующего года. Поручения Президента уже не в первый раз затягиваются на уровне исполнения, но чтобы затягивали так очевидно, я пока не видел", - рассуждает Есимханов.
Отмечает специалист и огромный объем проекта - несколько сотен страниц.
"Вы думаете, он огромный потому, что использование пенсионных накоплений потребовало так много изменений? Ничего подобного. Просто в законопроект добавили вообще все, что было срочного. В этом проекте, представьте себе, есть вопросы рыболовства. Есть вопросы страхования, использования национальной платформы искусственного интеллекта.
Когда проект такой большой и затрагивает так много самых разных интересов, это значит, что он будет приниматься очень долго", - рассказывает Ержан Есимханов.
"И еще вопрос. 10 января в стране выборы. Состав Мажилиса обновится. Как долго будут новые депутаты вникать в работу над проектом, тем более таким огромным? Выборы - это еще задержка на пару месяцев. Поэтому, как я писал выше, май-июнь 2021 года – очень оптимистичный срок. Реальный срок – конец 2021 года", - резюмирует юрист.
Чтобы ускорить процесс, он предлагает выделить вопросы пенсионных накоплений в отдельный законопроект, "короткий и простой", который нужно "оперативно рассматривать".
В Министерстве труда и социальной защиты населения пост юриста пока никак не прокомментировали.
О том, что казахстанцы смогут использовать свои пенсионные накопления в 2021 году, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил 1 сентября. Позже стало известно, при каких условиях это станет возможным.
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