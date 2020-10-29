Резкий прирост новых случаев коронавируса зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 28 октября) в Казахстане зарегистрировано 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Это почти вдвое больше, чем 27 октября, когда было зафиксировано 148 случаев коронавируса.



Всего в стране подтверждено 111 100 случаев, из них:



в городе Алматы - 14 693 (+12),



в городе Нур-Султане - 14 510 (+33),



в Атырауской области - 11 270 (+4),



в Карагандинской области - 10 532 (+10),



в ВКО - 9360 (+139),



в ЗКО - 6992 (+9),



в городе Шымкенте - 5231 (+2),



в Алматинской области - 5112 (+5),



в СКО - 4400 (+13),



в Павлодарской области - 4196 (+12),



в Жамбылской области - 4180 (+3),



в Акмолинской области - 3664 (+10),



в Костанайской области - 3608 (+7),



в Туркестанской области - 3409 (+1),



в Мангистауской области - 3391 (+0),



в Актюбинской области - 3293 (+2),



в Кызылординской области - 3259 (+6).