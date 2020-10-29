В Турции возникла идея создания "туранской армии" при участии Казахстана

На фоне конфликта в Нагорном Карабахе, в котором Турция оказывает активную поддержку Азербайджану, на повестке дня вновь возникла давняя идея "туранской армии". Об этом говорится в статье турецкой газеты Türkiye, переведенной ИноСМИ.



Издание отмечает, что важным этапом на пути создания единой армии тюркских народов является соглашение о военной подготовке и сотрудничестве между Турцией и Казахстаном, обсуждавшееся недавно в ходе визита министра национальной обороны Турции Хулуси Акара в Казахстан.



В беседе с турецким изданием эксперты высказали мнение, что "туранская армия", которая, как ожидается, будет создана под руководством Турции, "может задавать тон во всех региональных и глобальных вопросах".



"Этот вопрос периодически встает на повестке дня в тюркском мире, и особенно в Турции, - говорит профессор, доктор Кюршад Зорлу. - В 2013 году Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Монголия создали объединение, получившее название "Ассоциация правоохранительных органов военного статуса". Это вызвало большой переполох. Даже предваряющие новости кое-кого пугали".



"Туранская армия - очень важная цель и на данный момент отражение определенного предвкушения, определенного идеала. Это показатель того, что в долгосрочной перспективе ожидания тоже будут высокими. В настоящее время необходимо сосредоточиться на укреплении общего военного потенциала в рамках Тюркского совета и переходить к конкретным шагам в сфере технического сотрудничества. Особо хочу отметить, что, если о таких проектах много говорится до того, как сформируются необходимые ментальные рамки и международные балансы выйдут на приемлемый уровень, это может сорвать процесс. Также хочу подчеркнуть, что, когда борьба за Карабах достигнет заслуженного уровня, это вызовет большую мотивацию в тюркском мире", - добавил Зорлу.



По словам профессора Джемалеттина Ташкырана, в тюркской истории очень мало таких периодов, когда республики Центральной Азии и Турецкая Республика, а до этого Османская империя, так сближались и даже поддерживали друг друга.



"Эта ситуация сложилась после совместных учений, проведенных в Азербайджане и Нахичевани вслед за нападением на Товузский район. В дальнейшем с агрессией Армении, ответом Азербайджана на эти атаки и моральной поддержкой Турции Азербайджан стал способен за короткое время вернуть практически все потерянные земли. Это вызвало радость во всем тюркском мире. Думаю, можно сказать, что поддержка Турции меняет балансы в регионе. Дойдет ли это до Туранской армии? Надеюсь, да. Но пока говорить об этом слишком рано. Разговоры об этом пробудят определенные круги. На самом деле, когда возникнет сильная воля, вещи, которые сегодня кажутся невозможными, могут осуществиться за короткое время, в средне- или долгосрочной перспективе", - заявил доктор Ташкыран.