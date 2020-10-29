Известный борец с полицейскими-нарушителями уехал из Казахстана

Известный карагандинский гражданский активист, борец с полицейскими-нарушителями Руслан Лазута покинул Казахстан. Об этом блогер рассказал на своем канале в YouTube, сообщает Tengrinews.kz.
По словам руководителя общественного объединения "ОСА", он уехал в Украину на "лечение", но так сложились обстоятельства, что он "остается". Блогер заявил, что мог бы помочь "своим личным опытом" тем казахстанцам, кто хотел бы "переехать в Украину или Канаду".
При этом он отметил, что находится в "полной безопасности". Что касается Казахстана, то, по его словам, там остались "кое-какие незавершенные дела", которые он будет "завершать".
Как сообщал портал Liter.kz, в Караганде в отношении Руслана Лазуты идет расследование по статьям Уголовного кодекса "Распространение заведомо ложной информации" и "Оскорбление представителя власти".
Также на сайте Qamqor.gov.kz имеется информация, что активист объявлен в розыск. В качестве причины указывается то, что "разыскиваемое лицо скрылось от следствия".
Руслан Лазута позиционировал себя защитником прав автомобилистов. Он разоблачал дорожных полицейских за различные нарушения, издавал буклеты для водителей, а они платили членские взносы.
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