Известный борец с полицейскими-нарушителями уехал из Казахстана

Известный карагандинский гражданский активист, борец с полицейскими-нарушителями Руслан Лазута покинул Казахстан. Об этом блогер рассказал на своем канале в YouTube, сообщает Tengrinews.kz.По словам руководителя общественного объединения "ОСА", он уехал в Украину на "лечение", но так сложились обстоятельства, что он "остается". Блогер заявил, что мог бы помочь "своим личным опытом" тем казахстанцам, кто хотел бы "переехать в Украину или Канаду".При этом он отметил, что находится в "полной безопасности". Что касается Казахстана, то, по его словам, там остались "кое-какие незавершенные дела", которые он будет "завершать".Как сообщал портал Liter.kz, в Караганде в отношении Руслана Лазуты идет расследование по статьям Уголовного кодекса "Распространение заведомо ложной информации" и "Оскорбление представителя власти".Также на сайте Qamqor.gov.kz имеется информация, что активист объявлен в розыск. В качестве причины указывается то, что "разыскиваемое лицо скрылось от следствия".Руслан Лазута позиционировал себя защитником прав автомобилистов. Он разоблачал дорожных полицейских за различные нарушения, издавал буклеты для водителей, а они платили членские взносы.