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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Известный борец с полицейскими-нарушителями уехал из Казахстана

Просмотров:426 Опубликовано: Сегодня, 08:51
Известный борец с полицейскими-нарушителями уехал из Казахстана
© youtube/Ruslan Lazuta
Известный карагандинский гражданский активист, борец с полицейскими-нарушителями Руслан Лазута покинул Казахстан. Об этом блогер рассказал на своем канале в YouTube, сообщает Tengrinews.kz.

По словам руководителя общественного объединения "ОСА", он уехал в Украину на "лечение", но так сложились обстоятельства, что он "остается". Блогер заявил, что мог бы помочь "своим личным опытом" тем казахстанцам, кто хотел бы "переехать в Украину или Канаду".

При этом он отметил, что находится в "полной безопасности". Что касается Казахстана, то, по его словам, там остались "кое-какие незавершенные дела", которые он будет "завершать".

Как сообщал портал Liter.kz, в Караганде в отношении Руслана Лазуты идет расследование по статьям Уголовного кодекса "Распространение заведомо ложной информации" и "Оскорбление представителя власти".

Также на сайте Qamqor.gov.kz имеется информация, что активист объявлен в розыск. В качестве причины указывается то, что "разыскиваемое лицо скрылось от следствия".

Руслан Лазута позиционировал себя защитником прав автомобилистов. Он разоблачал дорожных полицейских за различные нарушения, издавал буклеты для водителей, а они платили членские взносы.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 09:45
Казахстан правду не любит , вот и затыкает рот тем кто говорит правду
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • капучина
  • Ermyndo
 Foхa (Посетители) Сегодня, 09:28
Из Казахстана уже в Украину бегут!

Вообще удивительно что парня не убили. Скорее всего просто не успели.
 
 

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