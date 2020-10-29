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"Шпионскую" ручку пытался продать житель Щучинска

Просмотров:101 Опубликовано: Сегодня, 09:30
"Шпионскую" ручку пытался продать житель Щучинска
Иллюстративное фото
Житель Щучинска пытался продать по объявлению "шпионскую" ручку с функциями аудио-, видеозаписи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия Hi-Tech сотрудники подразделения криминальной полиции Бурабайского РОП в Сети обнаружили объявление о продаже авторучки-телефона со встроенным аудиовидеоустройством, которое разместил 46-летний житель Щучинска.

Такое устройство может использоваться для негласного получения и записи информации. Стоит отметить, что оборот таких специальных технических средств строго регламентирован законодательством Республики Казахстан в статье 399 УК "Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации".

"Данный факт занесен в единый реестр досудебных расследований. В настоящее время назначена экспертиза. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ermyndo (Посетители) Сегодня, 09:43
Hi-Tech сотрудники подразделения криминальной полиции Бурабайского РОП


rofl rofl

АХТУНГ!
 
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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 09:41
Если они такие честные как они утверждают то чего они боятся ( правительство , менты , депутаты ,короче взяточники )
 
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  • aalleennaa69
  • Ermyndo
 Foхa (Посетители) Сегодня, 09:35
Сейчас такую можно собрать самому.

Коррупционерам, преступникам в погонах и прочему отрепью крайне не выгодно, если у населения появятся подобные приспособы.
 
 

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