"Шпионскую" ручку пытался продать житель Щучинска

Житель Щучинска пытался продать по объявлению "шпионскую" ручку с функциями аудио-, видеозаписи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.



Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия Hi-Tech сотрудники подразделения криминальной полиции Бурабайского РОП в Сети обнаружили объявление о продаже авторучки-телефона со встроенным аудиовидеоустройством, которое разместил 46-летний житель Щучинска.



Такое устройство может использоваться для негласного получения и записи информации. Стоит отметить, что оборот таких специальных технических средств строго регламентирован законодательством Республики Казахстан в статье 399 УК "Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации".



"Данный факт занесен в единый реестр досудебных расследований. В настоящее время назначена экспертиза. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.