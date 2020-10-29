"Шпионскую" ручку пытался продать житель Щучинска

Житель Щучинска пытался продать по объявлению "шпионскую" ручку с функциями аудио-, видеозаписи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.
Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия Hi-Tech сотрудники подразделения криминальной полиции Бурабайского РОП в Сети обнаружили объявление о продаже авторучки-телефона со встроенным аудиовидеоустройством, которое разместил 46-летний житель Щучинска.
Такое устройство может использоваться для негласного получения и записи информации. Стоит отметить, что оборот таких специальных технических средств строго регламентирован законодательством Республики Казахстан в статье 399 УК "Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации".
"Данный факт занесен в единый реестр досудебных расследований. В настоящее время назначена экспертиза. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.
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