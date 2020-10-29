Опубликованы редкие фото вскрытия таинственной гробницы Тамерлана

АЛМАТЫ, 29 окт — Sputnik. Уникальные фотоснимки вскрытия могилы великого завоевателя Тамерлана в мавзолее Гур Эмир в Самарканде, которые хранятся в Самаркандском областном государственном архиве, впервые представили общественности.
Вскрытие могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде
О вскрытии гробницы Хромого Тимура в 1941 году распорядился лично Иосиф Сталин. Об этом свидетельствуют исторические документы.
Все эти годы фотоматериалы, на которых запечатлено вскрытие захоронения великого полководца, хранились в архиве. И только на днях агентство "Узархив" представило общественности некоторые из них, сообщает Sputnik Узбекистан.
"Вскрытием гробницы Амира Темура в 1941 году руководили председатель экспедиции Ташмухамед Ниязович Кори-Ниязи и антрополог Михаил Михайлович Герасимов", - говорится в сообщении.
Вскрытие могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде
Напомним, гробница Тамерлана была вскрыта советскими учеными в июне 1941 года. По некоторым данным, это произошло 19-го числа. Тогда правительство СССР не обратило внимания на легенду о существовании предсказания о том, что, если прах великого полководца будет потревожен, начнется война.
Спустя несколько дней после вскрытия захоронения, 22 июня, гитлеровская Германия напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война.Что нашли в гробнице
Останки Тамерлана покоились под большой нефритовой плитой с надписью-эпитафией. Плита была расколота. Во время раскопок под ней был обнаружен толстый слой алебастра, а под ним были найдены еще пять уложенных рядом каменных плит.
В мраморном саркофаге стоял деревянный гроб, на котором виднелись остатки плотной материи. Ткань была расшита золотыми и серебряными нитями. На сохранившихся фрагментах материи ученые смогли разглядеть древние письмена. Сам гроб сохранился довольно хорошо. В нем были найдены укреплявшие его доски и подпорки. Внутри него находился скелет. В том, что найдены именно останки Тамерлана, сомнений не оставалось. Одна нога скелета была короче другой.
Из истории известно, что полководец хромал на одну ногу, за что получил прозвище Железный хромец.