Опубликованы редкие фото вскрытия таинственной гробницы Тамерлана

Вскрытие могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде

Вскрытие могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде

АЛМАТЫ, 29 окт — Sputnik. Уникальные фотоснимки вскрытия могилы великого завоевателя Тамерлана в мавзолее Гур Эмир в Самарканде, которые хранятся в Самаркандском областном государственном архиве, впервые представили общественности.О вскрытии гробницы Хромого Тимура в 1941 году распорядился лично Иосиф Сталин. Об этом свидетельствуют исторические документы.Все эти годы фотоматериалы, на которых запечатлено вскрытие захоронения великого полководца, хранились в архиве. И только на днях агентство "Узархив" представило общественности некоторые из них, сообщает Sputnik Узбекистан."Вскрытием гробницы Амира Темура в 1941 году руководили председатель экспедиции Ташмухамед Ниязович Кори-Ниязи и антрополог Михаил Михайлович Герасимов", - говорится в сообщении.Напомним, гробница Тамерлана была вскрыта советскими учеными в июне 1941 года. По некоторым данным, это произошло 19-го числа. Тогда правительство СССР не обратило внимания на легенду о существовании предсказания о том, что, если прах великого полководца будет потревожен, начнется война.Спустя несколько дней после вскрытия захоронения, 22 июня, гитлеровская Германия напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война.Останки Тамерлана покоились под большой нефритовой плитой с надписью-эпитафией. Плита была расколота. Во время раскопок под ней был обнаружен толстый слой алебастра, а под ним были найдены еще пять уложенных рядом каменных плит.В мраморном саркофаге стоял деревянный гроб, на котором виднелись остатки плотной материи. Ткань была расшита золотыми и серебряными нитями. На сохранившихся фрагментах материи ученые смогли разглядеть древние письмена. Сам гроб сохранился довольно хорошо. В нем были найдены укреплявшие его доски и подпорки. Внутри него находился скелет. В том, что найдены именно останки Тамерлана, сомнений не оставалось. Одна нога скелета была короче другой.Из истории известно, что полководец хромал на одну ногу, за что получил прозвище Железный хромец.