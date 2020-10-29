Токаев объявил об амнистии в 2021 году

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в 2021 году в Казахстане будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Под председательством Токаева в Нур-Султане состоялось расширенное заседание коллегии МВД, в ходе которого были рассмотрены итоги деятельности органов внутренних дел за девять месяцев текущего года и ход исполнения поручений Президента.



"В своем выступлении Президент объявил, что в следующем году по случаю 30-летия независимости Казахстана в соответствии с законом будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства в целом", - говорится в сообщении пресс-службы.



Президент также заявил о необходимости цифровизации деятельности полиции, усиления борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, улучшения состояния отечественной пенитенциарной системы.



"На фоне непростой социально-экономической ситуации в стране ни в коем случае нельзя допустить усиления криминалитета и распространения тюремной субкультуры. Очевидно, что ситуация здесь отнюдь не благополучная. Остаются вопросы по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы. Министерство должно продемонстрировать реальные результаты в решении проблем уголовно-исполнительной системы", - полагает Глава государства.