Токаев объявил об амнистии в 2021 году

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в 2021 году в Казахстане будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Под председательством Токаева в Нур-Султане состоялось расширенное заседание коллегии МВД, в ходе которого были рассмотрены итоги деятельности органов внутренних дел за девять месяцев текущего года и ход исполнения поручений Президента.
"В своем выступлении Президент объявил, что в следующем году по случаю 30-летия независимости Казахстана в соответствии с законом будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства в целом", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент также заявил о необходимости цифровизации деятельности полиции, усиления борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, улучшения состояния отечественной пенитенциарной системы.
"На фоне непростой социально-экономической ситуации в стране ни в коем случае нельзя допустить усиления криминалитета и распространения тюремной субкультуры. Очевидно, что ситуация здесь отнюдь не благополучная. Остаются вопросы по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы. Министерство должно продемонстрировать реальные результаты в решении проблем уголовно-исполнительной системы", - полагает Глава государства.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz