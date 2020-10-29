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Токаев объявил об амнистии в 2021 году

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 14:27
Токаев объявил об амнистии в 2021 году
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в 2021 году в Казахстане будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Под председательством Токаева в Нур-Султане состоялось расширенное заседание коллегии МВД, в ходе которого были рассмотрены итоги деятельности органов внутренних дел за девять месяцев текущего года и ход исполнения поручений Президента.

"В своем выступлении Президент объявил, что в следующем году по случаю 30-летия независимости Казахстана в соответствии с законом будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства в целом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент также заявил о необходимости цифровизации деятельности полиции, усиления борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, улучшения состояния отечественной пенитенциарной системы.

"На фоне непростой социально-экономической ситуации в стране ни в коем случае нельзя допустить усиления криминалитета и распространения тюремной субкультуры. Очевидно, что ситуация здесь отнюдь не благополучная. Остаются вопросы по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы. Министерство должно продемонстрировать реальные результаты в решении проблем уголовно-исполнительной системы", - полагает Глава государства.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Космос
  • chilian
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 14:51
Значит можно брать взятки и воровать миллионами
 
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  • ЁмоЁ
  • chilian
 Космос (Посетители) Сегодня, 14:48
Зеленый свет всем взяточникам! Кто сидит скоро выйдет, а кто ещё хапает сейчас можно смело заряжать беспредел, ведь если сейчас повяжут, то скоро отпустят, в честь независимости... ;)
 
 

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