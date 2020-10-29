У летучих мышей обнаружили коронавирусы в России

Роспотребнадзор выявил коронавирусы у летучих мышей в России, сообщает zakon.kz со ссылкой на Радио Sputnik.
Исследования начались еще в конце августа. Их целью является оценка возможных путей распространения вирусов и эпидемические рисков.
Пока что неизвестно, какие именно коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены "заодно",– сказала руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская
При этом она уточнила, что летучие мыши не опаснее других возможных переносчиков инфекции, такие как лисы и ежи. Человеку достаточно не трогать летучих мышей, чтобы не подхватить вирус.
Отмечается, что исследование будут проводиться еще около двух лет.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz