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Срок изоляции прилетающих без ПЦР справки продлили до 7 суток в Казахстане

Просмотров:159 Опубликовано: Сегодня, 17:48
Срок изоляции прилетающих без ПЦР справки продлили до 7 суток в Казахстане
Фото из открытых источников
Прибывшие с положительным результатом на COVID-19 будут госпитализироваться в инфекционный стационар.

В Постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан вновь внесены изменения и дополнения, передает Today.kz.

"Прибывшие граждане РК, лица, имеющие вид на жительство на территории республики при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 7 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР", - отметил главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 прибывшим лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проведут разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки.

Прибывшие с положительным результатом на COVID-19 будут госпитализироваться в инфекционный стационар.

Напомним, с начала октября в Казахстане действуют ограничительные меры для прилетевших международными рейсами граждан. Если прибывшие не имеют справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом, то их помещают на карантин, во время которого берется анализ. В стационаре они могли находиться до 2 дней.


Источник: today.kz
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