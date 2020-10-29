Срок изоляции прилетающих без ПЦР справки продлили до 7 суток в Казахстане

Прибывшие с положительным результатом на COVID-19 будут госпитализироваться в инфекционный стационар.



В Постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан вновь внесены изменения и дополнения, передает Today.kz.



"Прибывшие граждане РК, лица, имеющие вид на жительство на территории республики при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 7 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР", - отметил главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.



После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 прибывшим лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проведут разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки.



Прибывшие с положительным результатом на COVID-19 будут госпитализироваться в инфекционный стационар.



Напомним, с начала октября в Казахстане действуют ограничительные меры для прилетевших международными рейсами граждан. Если прибывшие не имеют справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом, то их помещают на карантин, во время которого берется анализ. В стационаре они могли находиться до 2 дней.