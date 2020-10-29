Gucci подняли на смех за рваные колготки за 15 тысяч рублей

В ассортименте модного дома Gucci появились рваные колготки, которые начали активно обсуждать в соцсетях. На изделие обратили внимание администраторы Instagram-аккаунта @diet_prada, освещающего различные курьезы в мире моды.



На размещенном в сети фото изображены капроновые колготки черного цвета, порванные в области колен. При этом стрелки расходятся по всей поверхности изделия, стоимость которого составляет 190 долларов (15 тысяч рублей). «Вопрос к тем, кто заплатил 190 долларов за рваные колготки: вы в порядке?» — гласит подпись под постом, который набрал больше 80 тысяч лайков.



Пользователи сети подняли на смех описанную вещь в комментариях. «Боже, у меня полно подобных пар колготок. Буду говорить, что они от Gucci. Спасибо за то, что моя задница теперь может выглядеть богато. Круто!», «Мои колготки выглядели так после того, как их сгрызла моя кошка», «Видимо, 2020 год заставил всех потерять рассудок», «Я рву колготки бесплатно, можете звать меня Gucci», — шутили они.



В сентябре Gucci выпустил в продажу «грязные» джинсы с пятнами, которые сравнили с разводами от травы. Стоимость такой вещи на сайте марки составляет 776 долларов (почти 59 тысяч рублей).