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Досрочное снятие пенсионных: юрист заявил о двух "хитрых" ограничениях

Просмотров:624 Опубликовано: Вчера, 20:55
Досрочное снятие пенсионных: юрист заявил о двух "хитрых" ограничениях
Фото из открытых источников
Юрист Ержан Есимханов рассказал об опасениях по законопроекту об использовании пенсионных накоплений казахстанцами, передает Tengrinews.kz.

Ранее юрист выразил мнение, что принятие закона может сильно затянуться, так как проект включает в себя совершенно посторонние вопросы, связанные с рыболовством, страхованием, искусственным интеллектом.

На публикацию Есимханова отреагировал председатель комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов. Он заявил, что рассмотрение в первом чтении законопроекта планируется на пленарном заседании Мажилиса 4 ноября. После его одобрения во втором чтении планируется направление в Сенат до конца ноября. "Таким образом, поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об использовании пенсионных накоплений, как и другие поручения, будут исполнены в срок", - написал Нуртай Сабильянов в Facebook.

Между тем Ержан Есимханов выразил опасения по поводу содержания законопроекта.

"Мы ведь все надеемся, что закон реально позволит использовать пенсионные накопления для покупки недвижимости, погашения ипотеки, улучшения жилищных условий. И главное беспокойство - чтобы денег хватило. Многие уже, я уверен, после выступления Президента начали проводить в уме расчеты и строить планы.

Я вас разочарую. Закон в том виде, в котором он написан, не рассчитан на качественное улучшение людьми жилищных условий. Потому что в проект закона его разработчиками введено два хитрых ограничения, которые до этого никогда в публичном поле не обсуждались. А это значит, что принимают не тот проект, который был обещан", - написал Есимханов в Facebook.

Он сообщил, что по проекту закона размер единовременной выплаты не может превышать 50 процентов от размера пенсионных накоплений.

"Переводить с юридического на обычный язык, думаю, не надо никому. Размер выплаты, на которую вы можете рассчитывать, не может превышать 50 процентов от суммы ваших накоплений. Все рассуждения о пороге достаточности, которые до этого озвучивали разные официальные лица и на основании которых вы делали ваши расчеты, уже никому не интересны", - добавил юрист.

Также, по его словам, выплата будет возможна в случае, если размер пенсионных выплат обеспечивает коэффициент замещения среднего дохода на уровне не ниже 40 процентов.

"Переводить с юридического, наверное, надо, но я это сделать не могу, потому что искренне не понимаю, как этот коэффициент будут считать.

Рассмотрим на примере, как это будет работать. Представим, что у вас на счету в пенсионном фонде десять миллионов тенге. Думаю, для большей части населения страны это очень большая сумма. Если исходить из правила о пятидесяти процентах, то из десяти миллионов вы получите пять. Дальше будет применяться загадочное правило о коэффициенте достаточности. А из той суммы, которая будет в итоге, вы еще государству и ИПН заплатите. Потом вы заплатите комиссию новоиспеченному "Отбасы банку". А потом еще полученную недвижимость пять лет никому продать не сможете", - отметил Ержан Есимханов.

"Хватит ли оставшейся суммы на улучшение жилищных условий? Нет, конечно. У вас останется три-четыре миллиона, и этого в лучшем случае хватит на первоначальный взнос на очень и очень скромное жилье ценой в 30-40 тысяч долларов. Люди, у которых есть на счету десять миллионов, в таком жилье вряд ли нуждаются, у них как минимум есть дети. А те, кто в таком жилье нуждается, никогда не накопят на счету такую сумму.
А ведь мы говорим о стартовых десяти миллионах на пенсионном счете. Огромному количеству людей о такой сумме на счете можно только мечтать.

В конечном итоге получается мертворожденный закон, который будет полезен в лучшем случае половине процента населения Казахстана, у которой всю жизнь были большие белые зарплаты. И все заявленные цели этого проекта - улучшение жилищных условий, погашение кредитов, развитие строительного рынка - выполнены не будут. Я не знаю, кто и зачем придумал эти загадочные цифры в 50 процентов и в 40 процентов. Но если есть реальное желание сделать законопроект полезным - от них нужно отказываться. Если оно есть, конечно", - заключил казахстанский юрист.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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sergei 66 (Посетители) Вчера, 21:11
Вчера этот "юрист"заявил ,что законопроект примут не раньше мая июня. Сегодня другое понес уже. ......л какой то.
 
 

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