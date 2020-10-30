Значительный прирост больных коронавирусом снова зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 29 октября) в Казахстане зарегистрировано 392 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это больше, чем в предыдущие сутки, на 124 человека, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Согласно новым данным, всего в стране подтверждено 111 492 случая, из них:
в Алматы - 14 711 (+18),
в Нур-Султане - 14 537 (+27),
в Атырауской области - 11 282 (+12),
в Карагандинской области - 10 542 (+10),
в ВКО - 9565 (+205),
в ЗКО - 7000 (+8),
в Шымкенте - 5232 (+1),
в Алматинской области - 5131 (+19),
в СКО - 4417 (+17),
в Павлодарской области - 4219 (+23),
в Жамбылской области - 4183 (+3),
в Акмолинской области - 3684 (+20),
в Костанайской области - 3616 (+8),
в Туркестанской области - 3414 (+5),
в Мангистауской области - 3392 (+1),
в Актюбинской области - 3305 (+12),
в Кызылординской области - 3262 (+3).
За тот же период в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 128 человек.
в Нур-Султане - 31 в Алматы - 6 в Атырауской области - 7 в Восточно-Казахстанской области - 24 в Жамбылской области - 2 в Западно-Казахстанской области - 1 в Карагандинской области - 22 в Костанайской области - 8 в Павлодарской области - 4 в Северо-Казахстанской области - 23
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 106 187 человек.
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