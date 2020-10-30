Значительный прирост больных коронавирусом снова зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 29 октября) в Казахстане зарегистрировано 392 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это больше, чем в предыдущие сутки, на 124 человека, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Согласно новым данным, всего в стране подтверждено 111 492 случая, из них:



в Алматы - 14 711 (+18),



в Нур-Султане - 14 537 (+27),



в Атырауской области - 11 282 (+12),



в Карагандинской области - 10 542 (+10),



в ВКО - 9565 (+205),



в ЗКО - 7000 (+8),



в Шымкенте - 5232 (+1),



в Алматинской области - 5131 (+19),



в СКО - 4417 (+17),



в Павлодарской области - 4219 (+23),



в Жамбылской области - 4183 (+3),



в Акмолинской области - 3684 (+20),



в Костанайской области - 3616 (+8),



в Туркестанской области - 3414 (+5),



в Мангистауской области - 3392 (+1),



в Актюбинской области - 3305 (+12),



в Кызылординской области - 3262 (+3).



За тот же период в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 128 человек.



в Нур-Султане - 31

в Алматы - 6

в Атырауской области - 7

в Восточно-Казахстанской области - 24

в Жамбылской области - 2

в Западно-Казахстанской области - 1

в Карагандинской области - 22

в Костанайской области - 8

в Павлодарской области - 4

в Северо-Казахстанской области - 23



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 106 187 человек.