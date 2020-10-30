Путин допустил передачу Азербайджану части территорий Карабаха

В вопросе Нагорного Карабаха российская сторона изначально исходила из того, что Азербайджану могут быть переданы семь районов, занятых Арменией. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестфорума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия".



"Мы изначально исходили из того, что нужно говорить - наша позиция является открытой абсолютно - о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией", - сказал Путин.



Президент России отметил, что простых решений по Нагорному Карабаху нет, так как у каждой стороны своя правда. В основе же конфликта лежат этнические столкновения, которые руководство СССР не пресекло. По словам Путина, это вынудило армян взяться за оружие. В итоге Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении.



Теперь же Баку настаивает, что как минимум те самые семь районов вообще не имеют отношения ни к Армении, ни к первоначальному конфликту.



"Что Баку говорит? Это исконно азербайджанские территории. Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории. Вы понимаете, у каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан", - подчеркнул президент России.



По мнению Путина, решением конфликта станет баланс интересов - компромисс, который устроит обе стороны.