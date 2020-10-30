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Путин допустил передачу Азербайджану части территорий Карабаха

Просмотров:737 Опубликовано: Сегодня, 08:23
Путин допустил передачу Азербайджану части территорий Карабаха
© РИА Новости
В вопросе Нагорного Карабаха российская сторона изначально исходила из того, что Азербайджану могут быть переданы семь районов, занятых Арменией. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестфорума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия".

"Мы изначально исходили из того, что нужно говорить - наша позиция является открытой абсолютно - о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией", - сказал Путин.

Президент России отметил, что простых решений по Нагорному Карабаху нет, так как у каждой стороны своя правда. В основе же конфликта лежат этнические столкновения, которые руководство СССР не пресекло. По словам Путина, это вынудило армян взяться за оружие. В итоге Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении.

Теперь же Баку настаивает, что как минимум те самые семь районов вообще не имеют отношения ни к Армении, ни к первоначальному конфликту.

"Что Баку говорит? Это исконно азербайджанские территории. Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории. Вы понимаете, у каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан", - подчеркнул президент России.

По мнению Путина, решением конфликта станет баланс интересов - компромисс, который устроит обе стороны.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Don Quixote (Посетители) Сегодня, 10:22
Ситуация аналогичная грузинской, Азербайджан наводит конституционный порядок на своей территории, даже сложнее из-за релии.

И тут сработал фактор Эрдогана, он в отличии от ЕЭС готов воевать и турецкое оружие полностью обесценило доисторическое совковое. Тонны хлама сожжено в прямом эфире Ютуба, и ничего противопоставить.

Эрдоган молодец, в соответствии с Уставом ООН суверенитет Азербайджана в своих границах должен быть всстановлен
 
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  • Don Quixote
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:15
Цитата: makenych
Турки и так впрягаться

я знаю, поэтому Путин и боится и хочет угодить путем слива 7 районов
я имел ввиду, что впрягутся по полной. открыто встав на одну из сторон и направив свои войска
 
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makenych (Посетители) Сегодня, 10:13
Pinochet,
Турки и так впрягаться так же как и Путин снабжает оружием и тех и других.
 
-1
  • Don Quixote
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:08
господин Путин боится, что турки впрягутся. по этому прогибается под одну из сторон конфликта.
иначе ему позже придется объяснять, что вернуть туркам Крым тоже изначально было в планах lol
 
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  • Freeman81
 Guz (Посетители) Сегодня, 09:57
Как там Шариков в "Собачьем сердце" сказанул вот пишут пишут конгресс немцы какие то колобранты,взять всё и поделить. lol
 
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  • Pinochet
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 09:48
"здесь нет простых решений" и поэтому мы продаем оружие и нашим, и вашим... devil
 
 

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