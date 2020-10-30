Обнаружен новый неожиданный симптом коронавируса

Ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии в ходе совместных исследований обнаружили новый неожиданный симптом коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.



У заразившихся COVID-19 людей может появляться раздражение на пальцах ног, при котором пальцы сильно краснеют. Симптомы схожи с обморожением, это длится от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп.



Специалисты отметили, что у некоторых пациентов симптом сохранялся в течение нескольких месяцев. Однако в большинстве случаев симптом проявляется в легкой форме.



Согласно данным издания, в Международном COVID-19 дерматологическом регистре также были зарегистрированы пациенты с коронавирусом, у которых наблюдались подобные случаи. Примерно у половины таких пациентов наблюдалось воспаление стоп, причем около 16 процентов из них были госпитализированы.



Ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус продолжает поражать внутренние органы человека после его выздоровления. Соответствующее исследование провели специалисты департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с учеными Тихоокеанского государственного медицинского университета и японскими коллегами. Они пришли к выводу, что SARS-CoV-2 может атаковать красный костный мозг.