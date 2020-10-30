"Им там мозги промоют": Лукашенко поручил перестать признавать иностранные дипломы

Беларусь перестанет признавать дипломы о высшем образовании, полученные за границей. Разработать такой закон поручил правительству президент страны Александр Лукашенко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Naviny.by.



Белорусский правитель анонсировал новую норму, комментируя желание учиться за пределами Беларуси некоторых оппозиционно настроенных студентов.



"Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, и они нам их подкинут как пятую колонну. Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей", - сказал он.



Также Лукашенко выразил мнение, что за границей белорусы с зарубежными дипломами никому не нужны, после учебы оставят там "одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых".



Лукашенко поручил также обеспечить безопасность "нормальных" студентов. По его словам, там есть 10-15 человек, оппозиционно настроенных, "а остальные нормальные люди".