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"Им там мозги промоют": Лукашенко поручил перестать признавать иностранные дипломы

Просмотров:344 Опубликовано: Сегодня, 09:35
"Им там мозги промоют": Лукашенко поручил перестать признавать иностранные дипломы
Фото из открытых источников
Беларусь перестанет признавать дипломы о высшем образовании, полученные за границей. Разработать такой закон поручил правительству президент страны Александр Лукашенко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Naviny.by.

Белорусский правитель анонсировал новую норму, комментируя желание учиться за пределами Беларуси некоторых оппозиционно настроенных студентов.

"Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, и они нам их подкинут как пятую колонну. Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей", - сказал он.

Также Лукашенко выразил мнение, что за границей белорусы с зарубежными дипломами никому не нужны, после учебы оставят там "одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых".

Лукашенко поручил также обеспечить безопасность "нормальных" студентов. По его словам, там есть 10-15 человек, оппозиционно настроенных, "а остальные нормальные люди".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Neo_122 (Посетители) Сегодня, 10:38
makenych,
В том, что даже Советскому Союзу при его размерах это на пользу не пошло, то поколение, выросло закостенелым и не способным адаптироваться, ну а Беларусь еще меньше. Никому в истории такое огораживание от всего мира не принесло пользы.
 
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  • vaterloo
 makenych (Посетители) Сегодня, 10:20
В чем он не прав? Зачем у наших депутатов советники все из гарвардов оксвардов которыми управляют граждане Великобритании?
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:01
при всех заслугах АГЛ ему пора уходить.
 
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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 09:51
Батька потихоньку хоронит себя.
 
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  • tolk
  • makovka
 Neo_122 (Посетители) Сегодня, 09:49
lol и этого идиота еще кто-то защищает?

Это человек, который готов променять свои царские амбиции на будущее страны.
 
 

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