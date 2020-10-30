Сообщника Аблязова задержали в Грузии и доставили в Алматы

В Генеральной прокуратуре заявили об экстрадиции в Казахстан сообщника Мухтара Аблязова Асылмурата Рамазанова, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.



"29 октября 2020 года сотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции при содействии Комитета национальной безопасности из Грузии экстрадирован бывший член правления - управляющий директор АО "БТА Банк" Асылмурат Рамазанов.



Он разыскивался за хищение активов БТА Банка на сумму более 249 миллиардов тенге, совершенное совместно с членами организованного преступного сообщества Мухтара Аблязова", - говорится в сообщении.



В Генпрокуратуре заявили, что с целью уклонения от уголовной ответственности Рамазанов скрывался на территории Грузии, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызстана.



"Благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с грузинскими коллегами, он задержан МВД Грузии. В настоящее время Рамазанов водворен в следственный изолятор Алматы", - добавили в ведомстве.



В Казахстане Аблязов заочно получил 20 лет колонии за хищение около 7 миллиардов долларов из БТА Банка, а в 2018 году - пожизненный срок за организацию убийства банкира Ержана Татишева.



Аблязов также разыскивается Россией и Украиной по подозрению в хищении.



Как сообщалось ранее, прокуратура Парижа арестовала Мухтара Аблязова. Он был освобожден из тюрьмы через два дня после ареста, но остается под судебным надзором. Приказ ограничивает его передвижение через границу и обязывает его каждый день приходить в полицию.



Кроме того, СМИ писали, что сообщницу Аблязова Ботагоз Джардемали могут лишить статуса беженца в Бельгии.



15 октября сообщнику Мухтара Аблязова Рустему Ибрагимову вынесли обвинительный приговор. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года.