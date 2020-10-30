Беспилотный робот будет ремонтировать дороги в Британии

Инженеры из Ливерпульского университета начали работу над роботизированной системой для эффективного ремонта дорожного покрытия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Unilad.



Ежегодно Великобритания тратит на обслуживание дорог около одного миллиарда долларов (433 миллиарда тенге). Однако эксперты отмечают, что, несмотря на это, в 2018 году ямы на дорогах стали причиной 517 дорожно-транспортных происшествий.



По словам технического директора Robotiz3d Себастьяно Фичера, автономный робот сможет самостоятельно обнаруживать дефекты дорожного покрытия, оценивать их значимость и предотвращать их образование на этапе появления трещин покрытия.