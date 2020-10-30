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Беспилотный робот будет ремонтировать дороги в Британии

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 12:30
Беспилотный робот будет ремонтировать дороги в Британии
Фото:unilad.co.uk
Инженеры из Ливерпульского университета начали работу над роботизированной системой для эффективного ремонта дорожного покрытия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Unilad.

Ежегодно Великобритания тратит на обслуживание дорог около одного миллиарда долларов (433 миллиарда тенге). Однако эксперты отмечают, что, несмотря на это, в 2018 году ямы на дорогах стали причиной 517 дорожно-транспортных происшествий.

По словам технического директора Robotiz3d Себастьяно Фичера, автономный робот сможет самостоятельно обнаруживать дефекты дорожного покрытия, оценивать их значимость и предотвращать их образование на этапе появления трещин покрытия.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Ingul
 бася (Посетители) Сегодня, 14:43
не ну нам никак нельзя такие ноу- хау пропускать в страну...

это куда тогда будут откаты девать? да и наша элита сразу опустится на средний уровень ,а они уже не выживут на прожиточный минимум.утеряны все навыки выживания umnik
 
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  • Ingul
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:16
а мы старенький тракотр Беларусь покрасим в хохлому и посмотрим у кого технологии круче lol
 
 

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