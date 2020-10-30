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Фигурант разбойного нападения на Kaspi bank задержан в Уральске

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 13:45
Фигурант разбойного нападения на Kaspi bank задержан в Уральске
Кадр из видео
Разбойное нападение на отделение Kaspi bank было совершено 15 октября в Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В тот день неизвестные люди, угрожая оружием, по предварительным данным забрали около 2 миллионов тенге. Сотрудники банка не пострадали. Полицейские приехали после того, как сработала тревожная кнопка.

После этого в полиции Алматы была создана специальная следственно-оперативная группа, которая занялась раскрытием этого преступления.

Сегодня, 30 октября, стало известно, что по подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин, 1985, 1986 и 1992 года рождения. Подозреваемые - гр.С. и гр.У. - были задержаны в Алматы оперативниками криминальной полиции города.

Третий фигурант был задержан полицейскими в Уральске. Официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Белгибеков сообщил, что отработкой местонахождения подозреваемого полицейские занимались всю ночь.

- Вчера из полиции г. Алматы поступило сообщение, что, возможно, подозреваемый в ограблении отделения банка находится в Уральске. Полицейские всю ночь отрабатывали его местонахождение. Сегодня утром сотрудники управления криминальной полиции ДП ЗКО, а также СОБР задержали подозреваемого, - рассказал Болатбек Белгибеков.

Стоит отметить, что задержанный подозреваемый является уроженцем Алматы и в Уральск приехал, чтобы скрыться от полицейских. Сейчас рассматривается вопрос о его передаче полицейским из Алматы.





Источник: mgorod.kz
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