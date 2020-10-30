Названа страна, которая может первой победить COVID-19

Швеция может стать первой страной, которая достигнет иммунной прослойки в 60-70 процентов, необходимой для завершения пандемии коронавируса. Такое мнение высказал российский врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Та же Швеция, которую все приводят в пример. Замечательная картина: вирус отпущен на свободу. И принцип этот хороший, чтобы быстрее достичь иммунной прослойки, когда сама эпидемия остановится.



Они решили не тормозить и идти на полной скорости, но только будучи уверенными в своей медицине, что у них хватит аппаратов, хватит палат реанимации, кислорода, лекарств, чтобы спасти большинство тяжелых пациентов", - сказал Жемчугов.



Сейчас, как обратил внимание эксперт, в Швеции действительно много выявленных случаев коронавируса, однако погибших при этом мало.



"Я думаю, что Швеция первая, кто выйдет на уровень 60-70-процентной иммунной прослойки. Там просто некому будет болеть, все переболеют", – отметил Жемчугов, напомнив, что это тот показатель, при котором пандемия завершается.



Отметим, что, по последним данным, в Швеции выявлена 121 тысяча больных, скончались чуть больше 5,9 тысячи пациентов.