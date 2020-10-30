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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Названа страна, которая может первой победить COVID-19

Просмотров:301 Опубликовано: Сегодня, 14:38
Названа страна, которая может первой победить COVID-19
Фото ©REUTERS
Швеция может стать первой страной, которая достигнет иммунной прослойки в 60-70 процентов, необходимой для завершения пандемии коронавируса. Такое мнение высказал российский врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Та же Швеция, которую все приводят в пример. Замечательная картина: вирус отпущен на свободу. И принцип этот хороший, чтобы быстрее достичь иммунной прослойки, когда сама эпидемия остановится.

Они решили не тормозить и идти на полной скорости, но только будучи уверенными в своей медицине, что у них хватит аппаратов, хватит палат реанимации, кислорода, лекарств, чтобы спасти большинство тяжелых пациентов", - сказал Жемчугов.

Сейчас, как обратил внимание эксперт, в Швеции действительно много выявленных случаев коронавируса, однако погибших при этом мало.

"Я думаю, что Швеция первая, кто выйдет на уровень 60-70-процентной иммунной прослойки. Там просто некому будет болеть, все переболеют", – отметил Жемчугов, напомнив, что это тот показатель, при котором пандемия завершается.

Отметим, что, по последним данным, в Швеции выявлена 121 тысяча больных, скончались чуть больше 5,9 тысячи пациентов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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mer (Посетители) Сегодня, 15:26
Ingul,Посмотрите видосы специалистов по коронвирусу, на ИВЛ почти 80% погибают, статистика России, в Европе почти такие же показатели. Но погибают на ИВЛ по многим причинам, в том числе и баротравмы. А препараты, которыми пичкают пациентов в палатах интенсивной терапии, все они опытные, и показывают разнонаправленные показатели. Не один препарат не имеет полного стопроцентного доказанного результата,постоянно меняются протоколы, из этого можно сделать выводы, многих людей сама медицина и замочила, просто врачи этого не говорят, и не скажут. Ещё, больше людей выжило бы, если бы их вовремя начали лечить, а их тупо отшивали. В России сейчас началось то, что было у нас летом, посмотрите на ютубе, лекарств нет, отказывают в помощи, скорые не едут, там такая опа началась, по СМИ этого не говорят. Значит они не болели, сидели по домам, теперь и к ним пришёл вирусняк. Чем больше носим маски, и защищаемся, тем дольше по времени, будем зарабатывать общий иммунитет к этому ОРВи. Власти боятся коллапса, мы это видели,как они решали эти вопросы, зарывшись головой в песок, будем надеятся, у нас это не повторится.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:58
Бросить все на волю случая - это мы можем.
При этом, к сожалению, вымрут самые слабые: люди преклонного возраста, те кто недоедает и т.д.
Такой, так сказать, естественный отбор.
Но, это же не по-людски.
Разве кто-то, например, захочет рисковать жизнями своих родителей?
В Швеции, в отличие от нас, нет недостатка в медоборудовании, в здравоохранении вообще.
Нам остается только по-доброму завидовать шведам.
 
 

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