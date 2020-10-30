10 изменений, которые ждут казахстанцев в ноябре

Информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в ноябре 2020 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.



Противодействие отмыванию доходов



С 15 ноября вводятся в действие поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



В частности, усиливается ответственность за непредоставление, несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу.



Минфин определил по каким признакам операции следует относить к подозрительным. А также установил Правила передачи информации субъектами финансового мониторинга сведений об операциях подлежащих мониторингу.



Казахстанцы, попавшие в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма, смогут получать выплаты для обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода. Также они смогут платить налоги.



Минфин утвердил Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, для не финансового сектора.



Аналогичные Требования изменены для нотариусов, операторов почты, организаторов игорного бизнеса и лотерей.



Сбор персональных данных



Для сбора персональных данных должно быть получено согласие лица, о котором собирают сведения. Персональные данные обезличиваются для проведения статистических, социологических, научных, маркетинговых исследований. Хранятся все данные в базе, расположенной на территории РК.



Нацбанк



Согласно новым Правилам пропуска в здания Нацбанка и его филиалы, ручную кладь и личные вещи посетителей будут осматривать с помощью специального оборудования. Также утвержден Перечень предметов, которые запрещено проносить.



Торговля



Министерство торговли определило Требования к оптово-распределительным центрам. В частности, все ОРЦ будут делиться на 3 типа: хранение, торговля и распределение, в зависимости от чего в ОРЦ будут создаваться специализированные зоны.



Кроме того внесены изменения в п.33-5 Правил внутренней торговли, которыми дополнены функции ОРЦ.



Транспорт



С 17 ноября транспортные средства, перевозящие опасные грузы, должны иметь две расположенные в вертикальной плоскости прямоугольные таблички оранжевого цвета, которые крепятся спереди и сзади.



Иностранцы



Правительство изменило Правила въезда, пребывания и выезда иммигрантов. Трудящиеся-мигранты из государств-членов ЕАЭС и члены их семей будут въезжать в РК, а также пребывать и выезжать без виз, в течение разрешенного срока пребывания.



Расходы по выдворению будут нести сами незаконные мигранты и лица их пригласившие.



Охранная деятельность



С 5 ноября меняются Квалификационные требования для осуществления охранной деятельности. Изменения касаются перечня лиц, которые не могут занимать должность руководителя частной охранной организации, а также должность охранника.



Профессиональные организации



С 16 ноября меняются Правила аккредитации профессиональных организаций, организаций по сертификации, касающиеся формы предоставления сведений о членах профессиональной организации бухгалтеров.



Охрана здоровья



С 3 ноября вводятся в действие Правила проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.



В частности, будут организованы дружественные кабинеты - специально организованные пункты предоставления профилактической и лечебно-диагностической помощи при инфекционных заболеваниях, передаваемых половым путем, зараженным ВИЧ-инфекцией на бесплатной основе добровольно и конфиденциально.



Медицина



Граждан Казахстана будут обучать навыкам оказания первой медицинской помощи. Обучение будет проходить в форме теоретической подготовки и практических занятий с использованием симуляционного оборудования. Прошедшим обучение выдадут сертификат.



Согласно новым правилам выписывать рецепты будут в бумажном и (или) электронном виде. В период действия ЧП, ограничительных мероприятий, допускается выписывание рецептов в электронном виде либо электронное назначение с указанием ФИО пациента и врача, а также места работы врача с использованием электронных средств связи.