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10 изменений, которые ждут казахстанцев в ноябре

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:25
10 изменений, которые ждут казахстанцев в ноябре
Фото из открытых источников
Информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в ноябре 2020 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.

Противодействие отмыванию доходов

С 15 ноября вводятся в действие поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В частности, усиливается ответственность за непредоставление, несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу.

Минфин определил по каким признакам операции следует относить к подозрительным. А также установил Правила передачи информации субъектами финансового мониторинга сведений об операциях подлежащих мониторингу.

Казахстанцы, попавшие в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма, смогут получать выплаты для обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода. Также они смогут платить налоги.

Минфин утвердил Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, для не финансового сектора.

Аналогичные Требования изменены для нотариусов, операторов почты, организаторов игорного бизнеса и лотерей.

Сбор персональных данных

Для сбора персональных данных должно быть получено согласие лица, о котором собирают сведения. Персональные данные обезличиваются для проведения статистических, социологических, научных, маркетинговых исследований. Хранятся все данные в базе, расположенной на территории РК.

Нацбанк

Согласно новым Правилам пропуска в здания Нацбанка и его филиалы, ручную кладь и личные вещи посетителей будут осматривать с помощью специального оборудования. Также утвержден Перечень предметов, которые запрещено проносить.

Торговля

Министерство торговли определило Требования к оптово-распределительным центрам. В частности, все ОРЦ будут делиться на 3 типа: хранение, торговля и распределение, в зависимости от чего в ОРЦ будут создаваться специализированные зоны.

Кроме того внесены изменения в п.33-5 Правил внутренней торговли, которыми дополнены функции ОРЦ.

Транспорт

С 17 ноября транспортные средства, перевозящие опасные грузы, должны иметь две расположенные в вертикальной плоскости прямоугольные таблички оранжевого цвета, которые крепятся спереди и сзади.

Иностранцы

Правительство изменило Правила въезда, пребывания и выезда иммигрантов. Трудящиеся-мигранты из государств-членов ЕАЭС и члены их семей будут въезжать в РК, а также пребывать и выезжать без виз, в течение разрешенного срока пребывания.

Расходы по выдворению будут нести сами незаконные мигранты и лица их пригласившие.

Охранная деятельность

С 5 ноября меняются Квалификационные требования для осуществления охранной деятельности. Изменения касаются перечня лиц, которые не могут занимать должность руководителя частной охранной организации, а также должность охранника.

Профессиональные организации

С 16 ноября меняются Правила аккредитации профессиональных организаций, организаций по сертификации, касающиеся формы предоставления сведений о членах профессиональной организации бухгалтеров.

Охрана здоровья

С 3 ноября вводятся в действие Правила проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.

В частности, будут организованы дружественные кабинеты - специально организованные пункты предоставления профилактической и лечебно-диагностической помощи при инфекционных заболеваниях, передаваемых половым путем, зараженным ВИЧ-инфекцией на бесплатной основе добровольно и конфиденциально.

Медицина

Граждан Казахстана будут обучать навыкам оказания первой медицинской помощи. Обучение будет проходить в форме теоретической подготовки и практических занятий с использованием симуляционного оборудования. Прошедшим обучение выдадут сертификат.

Согласно новым правилам выписывать рецепты будут в бумажном и (или) электронном виде. В период действия ЧП, ограничительных мероприятий, допускается выписывание рецептов в электронном виде либо электронное назначение с указанием ФИО пациента и врача, а также места работы врача с использованием электронных средств связи.


Источник: zakon.kz
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