Нурмагомедов назвал Макрона тварью и обратился к мусульманам

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram назвал президента Франции Эммануэля Макрона тварью и обратился к мусульманам.



«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман», — написал Нурмагомедов, прикрепив фото Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка. Он посчитал, что провокации против исламского мира не пройдут бесследно.



29 октября во Франции произошло несколько вооруженных нападений: выходцы из исламских стран, вооруженные ножами, нападали на церкви и полицейских. Атаки последовали после речи Макрона, в которой тот обличал «кризис ислама» и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество.



Поводом для выступления французского президента стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он в рамках программы о свободе слова демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда — те самые, за которые сторонники «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) расстреляли редакцию журнала Charlie Hebdo.



Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 24 октября он победил американца Джастина Гейджи и объявил об уходе из спорта.