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Нурмагомедов назвал Макрона тварью и обратился к мусульманам

Просмотров:2657 Опубликовано: Сегодня, 16:37
Нурмагомедов назвал Макрона тварью и обратился к мусульманам
Фото: @khabib_nurmagomedov
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram назвал президента Франции Эммануэля Макрона тварью и обратился к мусульманам.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман», — написал Нурмагомедов, прикрепив фото Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка. Он посчитал, что провокации против исламского мира не пройдут бесследно.

29 октября во Франции произошло несколько вооруженных нападений: выходцы из исламских стран, вооруженные ножами, нападали на церкви и полицейских. Атаки последовали после речи Макрона, в которой тот обличал «кризис ислама» и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество.

Поводом для выступления французского президента стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он в рамках программы о свободе слова демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда — те самые, за которые сторонники «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) расстреляли редакцию журнала Charlie Hebdo.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 24 октября он победил американца Джастина Гейджи и объявил об уходе из спорта.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 18:58
Это глупое выскпзывания и карикатуры дерьмо
Говорить так и трогать веру людей это гнило .я сам христианин и друзей много католики ислам христиане.даже атеисты есть и не трогаем верю что за люди пошли
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 18:05
Он посчитал, что провокации против исламского мира не пройдут бесследно.

И сам же повелся на эту провокацию. А по Европам погулять никогда и не против сам-)))
 
-1
  • Empro
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  • My_way
 asnural (Посетители) Сегодня, 17:53
Хабиб красавчик
 
 

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